父促撤訓誡 「不是證明了有這事實嗎？」

遺孕妻5歲子 母憾未見最後一面

李母則對梨視頻表示，兒子從治療到搶救再到死亡，作為父母無法親眼看看他，十分遺憾。她又哽咽說，兒子很有才華、很有潛力，忠於職守，不是會撒謊的人。

福建泉州廣播電視台昨找到李文亮曾任職的廈門眼科中心，儘管已經過去6年多，曾與他共事的黃鷺萍仍記得那時李文亮挺胖，整天聊吃的，常被人開玩笑，說他的「白大褂」都快撐破了，「這時他會害羞的紅着臉」。

愛吃愛煲劇 曾聲援敢言主持人

根據國家級雜誌《人物》的描述，李文亮在微博記錄了許多生活片段。他很喜歡吃，常調侃自己「食慾猛於虎」，想吃橘子時，風雨大作穿拖鞋跑一公里也要買來吃；居酒屋和海底撈都是他的喜愛，他自言愛死芥末和生魚片。他還喜歡追劇，特別提到內地劇集《慶餘年》，也追星，最近較喜歡內地藝人肖戰，覺得肖戰長得帥，唱《綠光》很好聽。他亦曾為在溫州動車事故中敢言的主持人王青雷說話，要徵集簽名讓王青雷復職。

（武漢肺炎）