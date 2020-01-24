要聞

官方向李文亮致哀 中央派員調查 微博一度現「#言論自由」 10學者促道歉封烈士

【明報專訊】遭公安定性為「造謠者」的最知名武漢疫情「吹哨人」眼科醫生李文亮，昨凌晨死於自己最早發出預警的新型冠狀病毒肺炎，生前未得到當局平反及道歉。官方昨罕有向「普通人」李文亮致哀，國家監察委派員赴武漢就事件全面調查，又有消息稱中央另派欽差到武漢處理防疫工作。而在民間，各界以不同方式悼念這名被認為揭穿內地防疫不力的「英雄」，武漢多名學者呼籲當局認錯、道歉、追認李文亮為烈士，網上一度出現要求言論自由的呼聲，但暫未見進一步抗議浪潮。

湖北人事調動 習親信武漢督陣

國務院屬下《經濟日報》微信公號「陶然筆記」引述消息稱，中央政法委秘書長陳一新將任中央指導組副組長，國家衛健委副主任王賀勝將任湖北省委常委。陳一新屬國家主席習近平「之江新軍」，2016至18年曾任武漢市委書記、湖北省委副書記。王賀勝長期在衛生系統工作，是目前擔任中央指導組組長的國務院副總理孫春蘭在天津的舊部。這是疫情發生以來最高級的人事調動，剛好在李文亮事件後進行，或為安撫民怨。

死訊混亂 惹「政治搶救」質疑

李文亮任職的武漢中心醫院昨凌晨3時48分在微博宣布，李文亮於7日2時58分經搶救無效去世。前晚深夜李文亮的死訊已在微博流傳，內地官媒一度證實，世衛更在Twitter哀悼，但午夜前後又有官媒稱仍在搶救中。消息混亂引發質疑，有人形容為「政治性搶救」、「君要臣死，臣不得不死，君不要臣死，臣不得好死」，意指從醫學專業角度已可宣告死亡，但當局擔心李文亮之死激起民憤，只能勉力拖延，令其無法善終。

一夜間民情洶湧。網民聚焦李文亮近一個月經歷，他去年12月30日在微信群組提醒同學「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」，後被院方約談，上月3月更因「發表不實言論」遭警方訓誡，同月8日疑接診一名眼疾老婦受感染，確診後他受訪講述事件經過，並透露疫情早已人傳人，成為其「吹哨時刻」。訓誡書中他被問到「如果你固執己見，不思悔改，繼續進行違法活動，你將會受到法律的制裁！你聽明白了嗎？」他寫上「明白」兩字，並簽字畫押，這段問答被很多人引用，網民紛紛表示當局欠李醫生一個道歉。

李文亮在訪問中提到的「一個健康的社會不應該只有一種聲音」，也旋即成為網絡熱話。微博上更出現「#我們要求言論自由」的標籤，網絡上甚至流傳一段模仿香港反修例運動示威者提出的「五大訴求，缺一不可」口號，但不久便連同「你聽明白了嗎」的關鍵詞搜尋及大量評論文章被刪除。

裁工傷補助82萬 學者促訂「吹哨人法」

昨上午，武漢市政府、湖北省衛健委、中國醫師協會、國家衛健委相繼致哀，國家監察委宣布派調查組赴武漢，「就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查」，輿論開始反轉，出現大量「相信黨」、批評有人藉機攻擊當局的留言。昨晚武漢市人社局認定李文亮死於工傷，家屬將獲約82萬元人民幣補助金。

有武漢人響應網上號召，昨夜約9時向天空亮光及吹哨，也有人到武漢中心醫院門口獻花。武漢10名學者呼籲當局認錯、道歉、追認李文亮為烈士，北京大學憲法學教授張千帆建議將2月6日設為「中國言論自由日」，北京外國語大學新聞學教授展江則倡議制訂一部以李文亮命名的「吹哨人法」。

明報記者

（武漢肺炎）

相關字詞﹕言論自由 訓誡 造謠者 李文亮 吹哨人 新型冠狀病毒肺炎 武漢肺炎

上 / 下一篇新聞

強制檢疫靠自律 不追蹤只抽查 何栢良斥兒戲 醫生憂家居隔離致淘大翻版
強制檢疫靠自律 不追蹤只抽查 何栢良斥兒戲 醫生憂家居隔離致淘大翻版
航班延遲凌晨抵港 乘客料首批隔離
航班延遲凌晨抵港 乘客料首批隔離
4類人豁免檢疫 包括跨境貨車司機機組人員
4類人豁免檢疫 包括跨境貨車司機機組人員
隔離營爆滿 3緊密接觸者留灝景灣 傳被徵用 烏溪沙青年村：待政府指示
隔離營爆滿 3緊密接觸者留灝景灣 傳被徵用 烏溪沙青年村：待政府指示
空窗期深圳灣入境倍增 李家超：預期內
空窗期深圳灣入境倍增 李家超：預期內
內地入境者酒店隔離 梁卓偉：不完全適合
內地入境者酒店隔離 梁卓偉：不完全適合
徵義工送飯、守營、打電話 向公務員、醫護生招手
徵義工送飯、守營、打電話 向公務員、醫護生招手
病人持身分證入院 醫護可查出入境紀錄
病人持身分證入院 醫護可查出入境紀錄
調查：5%無口罩 過半人不夠用兩周
調查：5%無口罩 過半人不夠用兩周
父促撤訓誡 「不是證明了有這事實嗎？」
父促撤訓誡 「不是證明了有這事實嗎？」
同染疫父母痊癒 子女獲妻公司資助
同染疫父母痊癒 子女獲妻公司資助
涉偷拍公布患者資料 雲南5醫護被懲
涉偷拍公布患者資料 雲南5醫護被懲
支聯會悼念 白花致哀
支聯會悼念 白花致哀
港增兩確診 患者外傭現病徵 肺炎男童封關前返港 快速測試未有結果
港增兩確診 患者外傭現病徵 肺炎男童封關前返港 快速測試未有結果
便利店派10萬口罩 長者：點解政府做唔到
便利店派10萬口罩 長者：點解政府做唔到
梁卓偉：夏季疫情未必退 防疫首選零入境
梁卓偉：夏季疫情未必退 防疫首選零入境
自由行延期逗留組傳有職員發燒 入境處未回應
自由行延期逗留組傳有職員發燒 入境處未回應
深圳探親 住處有家禽 男童染H9禽流感 6年內首宗
深圳探親 住處有家禽 男童染H9禽流感 6年內首宗
會員否決延長 主席落淚向受影響者致歉 醫護結束罷工 工會：續抗爭
會員否決延長 主席落淚向受影響者致歉 醫護結束罷工 工會：續抗爭
拆局：多方斡旋不果 醫生協會：勞資皆傷
拆局：多方斡旋不果 醫生協會：勞資皆傷
港鐵新工會通過罷工 資方：周一會晤
港鐵新工會通過罷工 資方：周一會晤
涉堵路抗議未全封關 10人提堂最細12歲
涉堵路抗議未全封關 10人提堂最細12歲
追蹤世界夢號落船206人 政府無交代進展 滯3日未定隔離 郵輪客：人心惶惶
追蹤世界夢號落船206人 政府無交代進展 滯3日未定隔離 郵輪客：人心惶惶
泊日「鑽石公主」增41確診 總數61
泊日「鑽石公主」增41確診 總數61
遭拒泊「威士特丹」 未決定停泊口岸
遭拒泊「威士特丹」 未決定停泊口岸
申訴署接CSI口罩投訴
申訴署接CSI口罩投訴