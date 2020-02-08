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調查：5%無口罩 過半人不夠用兩周

【明報專訊】新型冠狀病毒襲港，民間口罩短缺。政府物流服務署昨晚表示現時庫存約1200萬個口罩（包括直接購買及送達約300萬個口罩），供各部門使用，他們已接洽接近20個國家、超過400個供應商，目前已訂購逾4800萬個口罩，至今已送達約300萬個，其餘的希望陸續如期運到，當局將多管齊下全球採購口罩。

政府庫存1200萬個

不過，香港民意研究所調查顯示，53%市民的口罩儲備僅可用兩星期或以下，有5%市民更是「零儲備」，而受訪者口罩儲備平均可用17.3日。61歲或以上受訪者口罩最為不足，有66%人的儲備只夠用兩周或以下。84%受訪者認同政府有責任確保市民有充足口罩供應。中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智認為，數字反映市民對政府確保口罩供應的要求熱切，用完儲備「可能更多人搶口罩」，提醒政府「時間有限」。

世衛：口罩需求擾亂 超常100倍

另外，世衛昨警告全球防疫物資短缺，其中包括抗病毒口罩。世衛表示，口罩等防疫物資的市場受到嚴重擾亂，需求量是正常的100倍，價格更高出20倍。新加坡昨日亦開始出現搶購潮，不少商店的廁紙、即食麵和米被掃光，貨架一掃而空，多間超市大排長龍。

香港民意研究所2月3日起做調查，至昨早9時網上隨機抽樣訪問1106名市民。調查顯示，累計約82%受訪者的口罩儲備不足以使用一個月，有5%更是「零儲備」，可用1至2日的為4%；口罩儲備有一個月以上的受訪者有14%（見表）。若以年齡組群劃分，31至40歲受訪者是口罩儲備大戶，有32%受訪者表示儲備可用超過一個月，「51歲至60歲」和「61歲或以上」兩個組群，分別有64%和66%受訪者的口罩儲備可用兩周或以下，儲備分別平均可用14.7日和15.2日。

對於有意見認為政府有責任確保市面口罩供應充足，84%受訪者表示支持，一半半和反對者各有8%。市民對於自己在身體健康方面的安全感評分，0分代表絕對危險、50分代表一半半、100分代表絕對安全，受訪者平均分為52.5分。

六成撐醫護罷工 學者：民意沒逆轉

此外，香港民意研究所隨機抽樣網上訪問了1875名市民，結果與周二（4日）公布的相若：有76%受訪者不滿政府應對武漢肺炎的表現，滿意的只得9%；5分為滿分，政府表現平均分只有1.7分，與上次調查一樣。另有76%及60%受訪者繼續支持全面封關及醫護罷工。

梁啟智稱，3道題目的結果與上次相若，反映民意沒有逆轉，他呼籲政府「不要鬥氣」回應民意，讓專業回歸專業。

（武漢肺炎）

相關字詞﹕鍾庭耀 香港民意研究所 口罩

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