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徵義工送飯、守營、打電話 向公務員、醫護生招手

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情肆虐，接受家居檢疫的人急增，政府處理疫情的人手需求亦上升。政務司長張建宗昨向各部門主管發信，表示因應疫情嚴峻，冀在可行下借調現職公務員任義工協助抗疫工作，包括送飯予接受家居檢疫者、駐守隔離營等，同時邀請退休公務員協助。另邊廂，衛生署計劃邀請大學醫科生及護士學生任義工，透過電話查核為接受家居隔離者，及提供健康建議。衛生署表示，正與相關醫學院及醫療學系探討邀請醫療相關學科的學生支援，初步構思包括邀請他們義務參與熱線工作，為公眾及接受家居隔離者提供健康建議，可行性及細節有待敲定。

張建宗在電郵提到，冀各部門可借調自願參加義工的公務員到衛生署、民政事務局和社會福利署，擔任運作支援工作，毋須處理醫療及專業工作。政府會向擔任義工的現職及退休公務員提供培訓及防護裝備，工作或包括致電被隔離者、隨機家訪、駐守隔離營、送飯等。另外，有政府部門亦向退休公務員發電郵，呼籲他們協助抗疫工作。　　

紀律部隊義工 600人報名

對於有質疑指政府強制要求公務員參與義工，張建宗昨重申是自願性質，部分部門反應正面。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，於非常時期動用公務員任義工作支援是無可厚非，但有同事關注有否足夠防護設備。

紀律部隊義工服務隊主席麥錦輝表示，上周發通告招募義工，有逾600人加入，相當踴躍，包括現職及退休同事。他說義工不會走上前線，主要配合政府，可能協助運送物資或送飯予需隔離的長者等。海關關員工會主席張照臻表示，有近80名現役及退休關員報名，正待義工隊指示。已報名參加義工的警察員佐級協會前主席陳祖光說，退休紀律部隊人員反應熱烈，暫未開始出動，自己可幫助後勤、搬運物資等。

醫科生批不封關「要人補鑊」

此外，港大公共衛生學院前日向醫科生發電郵，稱衛生署冀招募5及6年級醫科生任義工，本月9日起致電接受隔離者、檢查有否遵從指令、提供健康建議等，每日由早上9時至晚上10時，分為兩更。公開大學護理及健康學院電郵稱，衛生署冀招募4及5年級護士學生，義工時數可計算作實習時數。

有醫科生向本報表示，同學反應不佳，除因為是無償工作，不少同學即使停課，仍需時自學。他表明不會參加，批評「電話檢疫」荒謬，又說政府拒絕醫護界前輩訴求，拒絕封關，如今亡羊補牢，「但要求醫科生幫佢補鑊，竟然係要人義務工作，怎講得過去？」

（武漢肺炎）

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