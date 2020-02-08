內地入境者酒店隔離 梁卓偉：不完全適合

不滿無諮詢 業界：間酒店會玩完

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城亦對酒店隔離表示不滿，稱政府事前沒接觸過業界。他解釋，一般酒店用中央冷氣，擔心如果隔離者在酒店發病，其他住客和員工有安全風險，又稱酒店職員沒受過訓練，難以看管隔離者，「希望（官員）諗清楚先講」。他說2003年SARS時有患者入住酒店，疫情過後酒店需改名，並花了很長時間才挽回住客信心，他擔心，如果酒店接收隔離者，「間酒店就會玩完」。

梁：倘用酒店需整幢隔離

梁卓偉昨早於商台《在晴朗的一天出發》稱，酒店採用中央空調系統，窗戶不能開啟，不完全適合做隔離；若要使用酒店則應將整幢酒店用作隔離。梁卓偉表示，首選將入境者集中在隔離營隔離。至於在家隔離的港人，梁卓偉建議，其家人亦應盡量不出門。

食衛局長陳肇始昨回應稱，內地來的人沒病徵，風險水平與病人不同。衛生署長陳漢儀補充，目前防控措施有兩個層次，隔離和檢疫。針對確診者及高度懷疑確診者，他們需要在醫院接受隔離治療，直至康復。至於檢疫分兩個層次：與確診者密切接觸的家人，或在航班坐在確診者前後兩行，該些人需在隔離營接受隔離；而14天內去過中國內地，不是確診者的密切接觸者，相對危險性較低，毋須在隔離營隔離。

（武漢肺炎）