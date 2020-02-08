要聞

空窗期深圳灣入境倍增 李家超：預期內

【明報專訊】政府於周三（5日）宣布，今日（周六）凌晨起實施強制檢疫措施，意味過去兩日為措施生效前的「空窗期」，讓市民及內地人於限時內湧入香港。翻查入境處資料，政府宣布措施後，翌日入境人數見上升，保安局長李家超稱是預期之內，相信因許多人新措施生效前返港，或即日來回內地以處理事情，強調在兩度關閉口岸之後，出入境人士已見下降。李家超並表示，相信措施今日生效後，進出香港人士會大幅減少。

深圳灣內地客增74%

入境處資料顯示，政府宣布新強制措施翌日（6日），入境總人次達8.2萬，較未實施前（4日）的6.98萬人次增加17.5%。其中經深圳灣口岸入境者更錄得逾倍升幅，當中香港居民佔3.89萬人次，較4日的1.88萬人次增加1.06倍；而內地訪客亦由2771增至4813人次，增幅73.7%。至於經港珠澳大橋入境亦達6597人次，較4日的5977人次增加逾10%。不過，沿機場入境的總人次為30467人，較4日的41137人次減少約26%（見表）。

對此，李家超稱相信是因不同人在強制檢疫14日此措施生效前回港，稱是預期之內，並指2月6日是政府關閉口岸後唯一一日入境人士上升。他並以政府首階段關閉口岸前（1月29日），以及2月5日的入境數字作比較，強調整體入境人數下跌了75%。港人入境人數下跌77%、內地人士下跌68%。

（武漢肺炎）

相關字詞﹕強制檢疫 檢疫 入境 旅客 內地 入境處 香港人 保安局 李家超

上 / 下一篇新聞

強制檢疫靠自律 不追蹤只抽查 何栢良斥兒戲 醫生憂家居隔離致淘大翻版
強制檢疫靠自律 不追蹤只抽查 何栢良斥兒戲 醫生憂家居隔離致淘大翻版
航班延遲凌晨抵港 乘客料首批隔離
航班延遲凌晨抵港 乘客料首批隔離
4類人豁免檢疫 包括跨境貨車司機機組人員
4類人豁免檢疫 包括跨境貨車司機機組人員
隔離營爆滿 3緊密接觸者留灝景灣 傳被徵用 烏溪沙青年村：待政府指示
隔離營爆滿 3緊密接觸者留灝景灣 傳被徵用 烏溪沙青年村：待政府指示
內地入境者酒店隔離 梁卓偉：不完全適合
內地入境者酒店隔離 梁卓偉：不完全適合
徵義工送飯、守營、打電話 向公務員、醫護生招手
徵義工送飯、守營、打電話 向公務員、醫護生招手
病人持身分證入院 醫護可查出入境紀錄
病人持身分證入院 醫護可查出入境紀錄
調查：5%無口罩 過半人不夠用兩周
調查：5%無口罩 過半人不夠用兩周
官方向李文亮致哀 中央派員調查 微博一度現「#言論自由」 10學者促道歉封烈士
官方向李文亮致哀 中央派員調查 微博一度現「#言論自由」 10學者促道歉封烈士
父促撤訓誡 「不是證明了有這事實嗎？」
父促撤訓誡 「不是證明了有這事實嗎？」
同染疫父母痊癒 子女獲妻公司資助
同染疫父母痊癒 子女獲妻公司資助
涉偷拍公布患者資料 雲南5醫護被懲
涉偷拍公布患者資料 雲南5醫護被懲
支聯會悼念 白花致哀
支聯會悼念 白花致哀
港增兩確診 患者外傭現病徵 肺炎男童封關前返港 快速測試未有結果
港增兩確診 患者外傭現病徵 肺炎男童封關前返港 快速測試未有結果
便利店派10萬口罩 長者：點解政府做唔到
便利店派10萬口罩 長者：點解政府做唔到
梁卓偉：夏季疫情未必退 防疫首選零入境
梁卓偉：夏季疫情未必退 防疫首選零入境
自由行延期逗留組傳有職員發燒 入境處未回應
自由行延期逗留組傳有職員發燒 入境處未回應
深圳探親 住處有家禽 男童染H9禽流感 6年內首宗
深圳探親 住處有家禽 男童染H9禽流感 6年內首宗
會員否決延長 主席落淚向受影響者致歉 醫護結束罷工 工會：續抗爭
會員否決延長 主席落淚向受影響者致歉 醫護結束罷工 工會：續抗爭
拆局：多方斡旋不果 醫生協會：勞資皆傷
拆局：多方斡旋不果 醫生協會：勞資皆傷
港鐵新工會通過罷工 資方：周一會晤
港鐵新工會通過罷工 資方：周一會晤
涉堵路抗議未全封關 10人提堂最細12歲
涉堵路抗議未全封關 10人提堂最細12歲
追蹤世界夢號落船206人 政府無交代進展 滯3日未定隔離 郵輪客：人心惶惶
追蹤世界夢號落船206人 政府無交代進展 滯3日未定隔離 郵輪客：人心惶惶
泊日「鑽石公主」增41確診 總數61
泊日「鑽石公主」增41確診 總數61
遭拒泊「威士特丹」 未決定停泊口岸
遭拒泊「威士特丹」 未決定停泊口岸
申訴署接CSI口罩投訴
申訴署接CSI口罩投訴