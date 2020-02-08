空窗期深圳灣入境倍增 李家超：預期內

深圳灣內地客增74%

入境處資料顯示，政府宣布新強制措施翌日（6日），入境總人次達8.2萬，較未實施前（4日）的6.98萬人次增加17.5%。其中經深圳灣口岸入境者更錄得逾倍升幅，當中香港居民佔3.89萬人次，較4日的1.88萬人次增加1.06倍；而內地訪客亦由2771增至4813人次，增幅73.7%。至於經港珠澳大橋入境亦達6597人次，較4日的5977人次增加逾10%。不過，沿機場入境的總人次為30467人，較4日的41137人次減少約26%（見表）。

對此，李家超稱相信是因不同人在強制檢疫14日此措施生效前回港，稱是預期之內，並指2月6日是政府關閉口岸後唯一一日入境人士上升。他並以政府首階段關閉口岸前（1月29日），以及2月5日的入境數字作比較，強調整體入境人數下跌了75%。港人入境人數下跌77%、內地人士下跌68%。

（武漢肺炎）