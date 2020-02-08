隔離營爆滿 3緊密接觸者留灝景灣 傳被徵用 烏溪沙青年村：待政府指示

民政署答查詢 「毋須通知區議員」

葵青區議員譚家浚表示，兩名確診患者的年老家人和一名外傭，至今仍未有被安排到隔離營。他表示，曾向民政署及衛生防護中心查詢，民政署職員稱事件「毋須通知區議員」；衛生防護中心昨傍晚回應稱「隔離營已經爆滿，安排唔到佢哋入隔離營」。譚引述屋苑管理處表示，3人一直留在單位未有離開。譚正積極要求衛生防護中心接走確診者的家人到隔離營。

灝景灣物業管理服務中心昨傍晚張貼告示，表示已向確診夫婦的3名緊密接觸者查詢，稱他們沒有病徵，聯絡衛生署後，正在家居隔離，並承諾不會離開其單位。衛生署亦已經安排人員徹底消毒確診患者的單位。

約20至30名灝景灣居民昨晚包圍管理處，認為該對夫婦前日已確診，但管理處未有即時公布其家人正家居隔離；居民又致電衛生防護中心，要求對方給予管理處指引，如何處理家居隔離者起居飲食等檢疫安排。

管理處稱3人沒病徵 防護中心網頁未列疫廈

民政事務總署回應指，為保障私隱並同時保障知情權，會致函該屋苑的業主立案法團或互助委員會或相關居民組織，告知有關的家居隔離安排。任何市民，包括區議員，均可在衛生防護中心網頁獲得有關資訊。本報昨晚查看該網頁正接受家居檢疫者居住的大廈名單，未見有列出灝景灣。

政務司長張建宗昨在記者會上被問到會否再增設隔離營時表示，八鄉少年警訊中心是隔離營的選址之一，政府需時內部研究；另擬將饒宗頤文化館旅館作隔離營，惟受當區居民反對，冀市民包容，政府亦會繼續尋找合適選址。

另外，沙田區議員李永成向本報表示，周三接獲政府內部消息，稱當局有意徵用烏溪沙青年新村作隔離營，他多次向當區民政專員查詢但不果，前日消息於網上流傳，大批街坊隨即來電表示反對。他說，青年新村於2003年SARS時曾被徵用作醫護人員宿舍，但當時附近未有民居，如今雅典居及海典居與青年新村僅一街之隔，絕不能輕率被用作隔離營，認為政府應尊重民意，諮詢當區居民。

管理烏溪沙青年新村的香港中華基督教青年會回覆本報時承認，政府有接觸該村，「探討不同方案的可行性，目前未有定論」，並稱「仍待政府指示」。

明報記者

（武漢肺炎）