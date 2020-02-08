4類人豁免檢疫 包括跨境貨車司機機組人員

有關附屬法例《若干到港人士強制檢疫規例》昨日刊憲，當中列明若政務司長信納某人或某類別人進入香港，屬以下4類則可豁免檢疫，包括：

‧對供應香港正常運作或港人日常生活所需的物品或服務的人

‧對政府事務運作屬必要

‧對保障港人安全或健康或處理公共衛生緊急事態屬必要

‧極其特殊個案，在其他方面符合香港公眾利益

不過，條例列明政務司長的任何指定，旨在不減損衛生主任在《預防及控制疾病規例》下對任何人實行檢疫及隔離任何人的權力。

衛生防護中心昨在facebook公布，豁免人士有8種，包括：跨境貨車司機和必要陪同人員、跨境旅遊巴司機及陪同人員、須履行職務的政府官員、須處理跨境運作的政府機構及承辦商人員等。

政府：諮詢法定組織暫不開會

另外，張建宗昨宣布政府會延長公務員在家工作安排一周，至2月16日，而政府所有諮詢機構、法定組織都不開會，呼籲僱主採取彈性上班安排。

（武漢肺炎）