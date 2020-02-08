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航班延遲凌晨抵港 乘客料首批隔離

【明報專訊】港府今凌晨零時起向所有內地抵港者實施14天強制隔離，有人趁午夜前趕過關。今凌晨截稿前，未見再有人經港珠澳大橋或深圳灣口岸抵港。另外，一班原定昨晚約11時半從北京飛抵香港的航班，延遲至今凌晨1時才抵港，機上乘客料成首批要強制隔離者。

日間深圳灣人潮湧 深夜趕關者零星

24小時開關的港珠澳大橋深夜十分冷清，只有零星市民午夜前趕過關。在英國工作的馬先生到珠海探望女友，昨晚約11時半經港珠澳大橋到港，他原定今午3時在香港機場乘飛機返英國，向英領事館查詢後，對方提醒他昨午夜前一定要到港。他說留港期間會戴口罩及勤洗手。

至於深圳灣口岸，昨凌晨零時01分至07分，共有6人完成過關步出口岸大樓，其中3名年輕男女零時01分步出，他們說自己是港人，未有收到檢疫令；一名拖篋女子零時04分匆匆步出；零時07分步出的一對母子，母親表示未有人要求他們隔離。職員其後在0時10分關閉口岸大樓。

母子零時07分出關 無隔離要求

深圳灣口岸昨日間人頭湧湧，大批人趕在强制檢疫實施前返港。不少人拖篋，甚至帶同廁紙、紙巾等日用品返港。口岸外的士及巴士候車人龍也「打蛇餅」，新界的士需輪候逾兩小時，有人鼓譟爭執，須由警方維持秩序。

雙非生徬徨：措施不顧跨境需要

在粉嶺讀中五的趙同學是「雙非」跨境學生，與家人同住深圳。趙稱因回鄉證本月底到期，須在昨日返港辦證。他說在港要寄居母親友人家，「很不方便，辦完證會回深圳」。趙批評有關措施未顧及部分需經常往返兩地市民需要，現感徬徨，未知復課後安排。

育有10個月大女兒的深圳居民朱女士，昨午趕回深圳，為女兒送奶粉等育嬰物品，並會即日返港。她說與港人丈夫同居香港，因平日要上班，女兒交深圳家人照顧，對於日後不能經常探望女兒，朱稱感無奈「但也沒法子」。

在深圳設廠的港人陳先生，昨晚9時許趕將1000個口罩及探熱計等交予員工，他說內地要求如申請廠房復工，廠方必須為員工提供口罩，惟他周圍撲口罩至昨晚才「湊夠數」，他說會在午夜12時前返港。

（武漢肺炎）

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