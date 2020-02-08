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強制檢疫靠自律 不追蹤只抽查 何栢良斥兒戲 醫生憂家居隔離致淘大翻版

【明報專訊】政府刊憲，今日凌晨起由內地抵港、及抵港前14日曾到內地者，必須接受強制家居隔離檢疫，違者可罰款及監禁，政府多次強調要受檢疫者「自律」、訴諸「公民責任」，毋須戴上電子手環監察行蹤，只會抽樣突擊檢查。對於受檢疫者可自行乘車返住所，同住家人可繼續自由出街，港大感染及傳染病中心總監何栢良直斥措施「兒戲」，亦有醫生批評執行粗疏，憂慮家居隔離會導致SARS時期淘大花園翻版事件。議員亦斥如同「A貨」隔離。

違者可囚6月 5‧7午夜失效

特首林鄭月娥會同行會昨召開特別會議，訂立《若干到港人士強制檢疫規例》附屬法例，除了4類人獲豁免，其他抵港前14日曾到內地者，均須接受14日強制檢疫，違者最高可罰款2.5萬元、監禁6個月。法例昨日刊憲，設日落條款，今年5月7日午夜失效。

自行到申報住址檢疫14天

同住家人不需隔離

食物及衛生局長陳肇始昨稱，根據衛生署評估，「此類人士風險較低」，可於家中接受檢疫，其間禁止離港，家人則不需隔離。至於非香港居民，如已安排入住酒店或其他住所，將於該處接受檢疫；若無法安排住所，則會在政府安排的設施檢疫。她稱政府會向入境者派發「信息包」，提供個人及環境衛生等資訊。

食物及衛生局副秘書長（食物）鄭鍾偉稱，如入境者的入境簽注不足14日，將被拒入境；受檢疫者每日都要探熱及戴口罩，不能邀請友人或親戚到家聚會，政府期間會安排抽樣突擊檢查，亦會透過電話聯絡，有關人士毋須戴上電子手環監察行蹤，抵港後可自行乘車前往住所。

政府官員昨在記者會共提了7次「自律」。政務司長張建宗昨呼籲受檢疫者「本着社會意識、公民責任，充分合作、自律」。

警消息：3次找不到 衛署發隔離令

警方消息人士表示，警察會在關口維持治安，當有人拒絕與衛生署人員合作，如拒提供資料，警察會介入。他表示有明顯病徵者要送院，無病徵但在申報表報稱屬「確診者的緊密接觸者」則要送隔離營。至於接受家居檢疫者，須於兩小時內抵達指定地點，警察會以抽查形式，透過電話、WhatsApp聯絡或上門，若找不到受檢疫者會通知衛生署，兩次警告無效後，第三次再犯時，衛生署會發隔離令。

何栢良批評「措施兒戲，與市民期望落差甚大」，罰則不夠重、欠阻嚇力，「所有措施都靠人自律、靠突擊抽樣是不足夠，違反的懲罰又不夠重，有效性存疑，令我感覺（政府）只是在看香港時運低，還是時運高」。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，政策原意是好，但執行上「有點粗疏」，他質疑為何政府可下定論內地入境者是「低風險」。曾祈殷並指出，病毒可經糞便傳播，一旦有返港者患病，在隔離期間發病，屋苑污水渠非定時檢查、或居民未察覺U形渠需經常加水，「會否有可能成為（SARS時期）淘大翻版？」

議員斥「A貨隔離」 旅客住酒店無法監察

民主黨黃碧雲形容措施是「假隔離」，斥政府無任何追蹤機制，並認為同住家人被傳染風險高，批評措施不能減少社區爆發。建制派陳凱欣表示，執行上看不到可阻止社區擴散，形同虛設，舉例受檢疫者可自行乘車返回居所，有社區傳染風險。實政圓桌召集人田北辰斥政府方案是「A貨」自我隔離，稱如旅客入住酒店，難以監察他們「出走」，認為根本應暫禁旅客從內地入境。

住中英街港人入境亦須強制隔離

另外，沙頭角中英街邊境人流來往，或成檢疫漏洞。北區區議會主席羅庭德表示，據他了解，沙頭角、中英街原有3個來往內地香港的出入口，不少沙頭角居民在內地一邊的中英街買了樓居住，每日來回兩地。政府昨日公布新入境措施後，大批居民包圍沙頭角鄉委會，要求豁免隔離。羅庭德說，政府與居民開會後決定，如有香港居民經由中英街（內地範圍）進入香港境內，一律強制家居隔離14天。

明報記者

（武漢肺炎）

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相關字詞﹕何栢良 旅客 行政會議 淘大花園 衛生署 新型冠狀病毒 建制派 張建宗 民主黨 林鄭月娥

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