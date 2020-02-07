醫學會副會長促返崗位：不夠裝備就落更 全港攬炒

醫管局員工陣線副主席羅卓堯回應稱林哲玄雙重標準，「有私家醫生診所因為無口罩而不開門，無法分擔公院負擔，他（林哲玄）會否要求那些診所無口罩亦照開門呢？」他又稱要求不可秋後算帳，重點是醫管局有否尊重《基本法》第27條所保障的「罷工權利」。

香港社區協會組織協會（社協）聯同林哲玄及香港護理專科學院（護專）院長黃金月開記者會，呼籲醫護緊守崗位。林哲玄說，醫護要「向前看」，政府防疫政策有進步空間，病人受直接影響的話應回到崗位。

被問有醫護憂裝備未夠規格，林哲玄說裝備規格要按實際情况，「不夠（保護）衣物就可以『落更』，全港人『攬炒』？」他說相信香港人對醫護的期望不是如此。

記者再問，有私家醫生因不夠口罩而停業，會否同樣呼籲他們緊守崗位；林回應稱停業私家醫生只屬少數，而政府為醫學會提供600盒口罩，其實是盼醫生緊守崗位。

「不贊成成年人做事 別人不追究」

至於會否主張醫管局不應秋後算帳，以緩和勞資雙方對立，林說：「不贊成成年人做了事情，要求別人不追究」，但不清楚罷工醫護有否違反與醫管局簽訂的僱傭合約。

社協社區組織幹事彭鴻昌稱，過去幾天收到不少病人來電，部分人覆診需延期，他說病人覆診延期涉多種因素，包括醫護罷工及流感高峰期。彭強調，無意於道德高地指摘罷工醫護，只是想讓社會知道事實，「病人無辜受害」，促政府、醫管局及工會盡快會面談判。

黃金月又表示，已招募40名不在職護士，10人已登記到公院病房服務，其餘30人負責前線護士輔導熱線等。

（武漢肺炎）