罷工醫護掙扎絕望：同個癡線政府講咩都無用

為未罷工同事壓力大增感內疚

Peter所屬部門有一半人罷工，他說支持全面封關，助減帶病毒者入境，他不怕秋後算帳，「醫護除了守護病人外，都應該守護全體市民健康，工就無乜所謂，有手有腳在香港不會餓死」。他認為政府對醫護訴求充耳不聞，「掙扎是因為政府政策太慢，視人命於無物，社區爆發應該不遠了……即使（開始罷工）之後幾日政府封關都無補於事」。加上沒有罷工的同事工作壓力幾何級數增加，他更感內疚。「你不是做這一行的話，你不會明對patient的comittment（病人承諾）的」。

他與部門罷工的同僚一直保持聯絡，他說，大家漸感迷惘，有人不清楚若政府一直不回應訴求，工會下一步有何打算，亦有人一直盼望其他行業一同罷工。他說，很多人都有這些想法，只是怕被罵，不敢說出口：「你罵我，其實和那些老人家去鬧阿布泰（賣口罩無貨）一樣而已，他要問問自己，在此事幫手做過什麼？」

Peter稱罷工以來都不好過，「覺得要上班，又不想屈服」。他說醫護罷工是道德兩難，不料政府竟一意孤行。被問經過多月反修例事件，罷工前仍對政府有希望？「燈蛾撲火？可能是吧。」他說。

（武漢肺炎）