談判要求足夠隔離配套 未獲承諾不秋後算帳 工會籲續罷工 今再晤醫局

醫管局員工陣線昨午5時與醫管局首度閉門會面。工會曾表明會議必須公開及特首林鄭月娥出席，陣線主席余慧明昨稱不能放過任何與資方斡旋的機會，會前表明昨逾6400名會員罷工，顯示出大家的團結和決心，又說除了罷工會員，要顧及1.3萬上班會員安全，故答應閉門會議，爭取醫管局認可陣線的工會地位、提供足夠隔離病房、提供足夠隔離配套、公開承諾絕不秋後算帳。

陣線：高層遊花園 高拔陞：傾得好好

會議歷時1.5小時，會後醫管局行政總裁高拔陞形容「傾得好好」，稱雙方在防疫工作上方向一致，但細節仍需商議。被多次追問會否承諾不秋後算帳，高無正面回應，僅稱要「情、理、法」兼備，按既定程序，視乎個案判斷。醫管局總行政經理張子峯稱昨約5000員工缺勤，包括約220名醫生、約3000護士、約900名專職人員，有員工回心轉意「回病房幫忙一段時間」。

醫局稱理解員工關注隔離設施

醫管局隨後發稿，重申一直重視員工安全，在疫情嚴竣下，理解員工對防護物資及隔離設施的關注，高拔陞說自疫情開始，不斷增撥資源採購物資、提升感染控制，本港已接連出現本地感染，盼參與工業行動的員工能盡快返回工作崗位。

余慧明會後形容醫管局「無誠意、會面無進展」，認為醫管局拒承認陣線作為溝通機制中的地位，甚至無準備醫院防護裝備數字，亦沒承諾為在隔離病房工作的員工提供清洗期（washout period）。余形容高層「遊花園」，亦無實際數字或確切計劃，更沒承諾不對罷工醫護秋後算帳，因此工會感到極度失望，認為醫管局不負責任，呼籲會員今繼續罷工。

陣線：每天人數有起跌 料今8000人罷工

對於昨天罷工人數稍微下降，余解釋部分會員早已表明只可於部分日子罷工，因此每天罷工人數會有升降，她說工會訴求未獲回應，相信罷工人數將會更多，料今天會有8000至9000人罷工，她亦未獲悉有會員回心轉意復工，工會今將與醫管局再會面，並由會員投票表決，不排除延長罷工。

工會曾表示一旦有社區爆發，會延遲罷工，陣線副主席羅卓堯表示，早前只表示一旦社區爆發，會再考慮及與會員商討，沒確實表明會擱置罷工，重申醫管局要求員工在保護措施及支援不足下，要員工復工屬「極不負責任」，若醫護人員因此染病，最終亦是病人受害，而他又重申「五大訴求」同樣重要。

工會昨晨在沙田威爾斯醫院外設街站，不時高叫「政府無能，港人自救，全面封關，刻不容緩」，有人在工會所設連儂牆貼上「你封關，我返工」便條。對於港大微生物學系講座教授袁國勇呼籲醫護別再罷工，羅卓堯昨早表示尊重袁，並指在防疫上工會與袁是同一陣線，並建議袁勸醫護復工，不如勸醫管局談判。

昨早未確認與醫管局會面時，羅表示若工會無法與醫管局談判，有可能出現醫護集體辭職，屆時醫管局要承擔責任，後果亦是全部港人面對，如醫管局可提供足夠裝備，他願意進入隔離病房。

明報記者

（武漢肺炎）