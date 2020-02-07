港人憂封關「捱貴菜」 往內地囤糧

跨境巴職員稱須放無薪假

現時內地來港陸路只剩深圳灣口岸、港珠澳大橋，記者昨日早上約11時往深圳灣口岸視察，人流明顯較早前兩日多，跨境巴士站有近百人排隊上跨境巴士，現場有近20名警員駐守。有跨境巴士服務商職員稱人流較兩日前多，新措拖生效後，很多同事需請無薪假，只有小量職員要上班，未知會否因此被解僱。

居於屯門藍地的烏先生前日得悉新措施後，當晚即往內地購買蔬菜，昨其手推車、背包亦放滿菜心、青瓜等共逾10公斤蔬菜，「買多點菜，擔心10天都無菜食」，稱將分予子女及鄰居。烏先生稱，內地買菜「慳好多」，舉例菜心只需10元一斤，但香港可貴至30元，「封關一定賣到每斤50元！」他說會再到內地多買一車蔬菜回港。

18歲港人陳小姐於廣州讀書，她稱將於本月16日參加內地聯考，憂慮被隔離將難以參加考試，故特意提早昨日回港，等待換領成人香港身分證。

前日5.87萬人次入境 跌15.8%

政府早前宣布關閉羅湖、落馬洲等4個口岸，根據入境處數字，措施生效翌日（5日）入境旅客共有逾5.87萬人次，較措施生效當日（4日）的6.98萬人入境，進一步下跌約15.8%。2月5日入境旅客當中，逾4.4萬為港人、共8760名內地旅客，當中經深圳灣口岸來港的港人及內地旅客，分別約有1.6萬及2378人。

出境旅客則分別不大，2月5日共約5.2萬人出境，其中港人經深圳灣口岸出境共約1.19萬人，較2月4日的1.08萬人見上升。

（武漢肺炎）