網民批招標購罩離地 物流署：有同步直購

政府物流署上周五招標採購5700萬個手術用口罩，合約為期12個月，本月21日截標。根據招標文件，口罩分3個批次付運，首批2500萬個，第二及第三批各1600萬個，招標文件要求口罩符合細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效率（PFE）不可低於95%的指定規格。

除了政府，多區區議會早前撥款購買防疫物資，部分委託民政事務處公開招標採購，其中元朗區本周一截標，北區本周二截標，均沒有供應商投標。北區區議員陳惠達昨於facebook帖文批評政府以招標方式採購「必定失敗」。

數區招標沒人投 議員批必失敗

政府物流署昨表示，正採取靈活多元方法全球採購口罩，已向多個供應商直接採購，正等候付運。物流署強調公開招標與直接採購同步進行，讓更多海外供應商得知港府全球搜購抗疫物資。

醫學會：私醫無罩停業 病人或湧公院

口罩荒下，醫學會會長何仲平估計，至少10名私家醫生因為沒有口罩須停業，又稱若問題持續，病人或會湧到公立醫院。政府早前向私家醫生提供3萬個泰國製口罩，何仲平說數量只能維持私院10多日服務。

多間私院稱口罩足 浸會供應緊張

養和醫院、荃灣港安醫院、港怡醫院、司徒拔道港安醫院表示有足夠口罩存量。浸會醫院稱，該院口罩供應「十分緊張」，已根據指引制訂內部供應量，確保前線醫護人員需要；聖保祿醫院表示，不斷努力採購口罩，暫能應付醫護需要；嘉諾撒醫院表示，口罩數量足夠供給員工及醫生。

港九藥房總商會理事長林偉文表示，從供應商購入的6萬多個口罩，會捐贈予醫管局前線醫護人員，料足夠醫護使用一周，期望可紓緩壓力。

（武漢肺炎）