明起內地入境須隔離 何栢良倡全面封關3日 袁國勇促警監察家居隔離 違者判監

被問隔離詳情 徐德義：盡快公布

食物及衛生局副局長徐德義昨在例行記者會上，被問到強制隔離措施的詳情，他僅稱政府會盡快公布。

何栢良批防疫施政一盤散沙

「會否全面爆發看港人時運」

何栢良昨出席一場醫生紀律聆訊後，回應新抗疫措施。何建議政府全面封關3日，不准內地人赴港，亦不准港人前往內地，以便其間做好隔離措施。何認為，政府連日實行的防疫措施「是好好」，但無可否認已落後形勢，「無好好把握時機，不只是慢半步」。他批評政府的防疫施政「一盤散沙、無準備、立立亂」。他說，本港疫情會否全面爆發，只視乎港人是否「時運高」，形容政府防疫取態為「博一鋪」。

袁國勇昨接受港台《千禧年代》訪問，稱在無足夠隔離設施下，只可家居隔離，但香港家居環境細，衛生防護中心醫護人員需上門觀察和評估，舉例稱若地方細，被隔離者的家人都需戴口罩，以及大家要分房用膳等。

袁國勇提到，強制隔離是否有效果，取決於衛生署和警方有否意志執行嚴厲措施，指被隔離者居住的大廈和附近商戶都有閉路電視，警方可抽樣調查，若發現有人離開住所，就要罰款甚至判監，給予一定阻嚇作用。

行會成員：內地客抵港可酒店檢疫

行政會議成員林正財在同一節目上表示，若內地旅客抵港後，在酒店強制檢疫是可接受的做法。林指出，酒店大堂有很多職員可監察有關人等有否「偷走」，有需要時可通知當局執法。林亦提到，執法部門可能要按需要抽查，並要求相關者每日主動報告。

林正財表示，政府以往對檢疫中心要求高，如要交通便利和遠離民居等，但隨着疫情發展就不可以「奄尖」，除了酒店和度假營之外，政府要尋找更多不同類型的檢疫中心。至於會否考慮使用軍營，林表示，民間提出的所有建議，政府都有研究可行性。

明報記者

（武漢肺炎）