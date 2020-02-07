跨境貨車司機豁免檢疫 須申報個人資料

業界：車次大減 糧油輸港沒影響

市面因擔心「封關」導致食品、日用品搶購潮，政府強調本周六停止客運通關服務後，食物、日用品可如常入境，呼籲市民毋須恐慌，又稱為確保物資和食物供應，從事需來往兩地的有關行業者，可豁免強制檢疫。

稱政府不限制司機在內地時間

港粵運輸業聯會顧問謝浪指出，目前跨境運送日常必需品每日約2000至3000車次，較平日9000至1萬的跨境車次大減，但強調食物及糧油雜貨輸港沒受影響。他又說，內地好多個場所因疫情關閉，而司機「擔心中招」，在內地亦減少外出，「來往兩地主要運貨」。據他了解，政府不會限制跨境貨車司機在內地時間，當司機入境香港後，須申報個人資料供當局追蹤去向。

香港食品委員會主席吳永恩說，貨運司機在內地上高速公路時已需量度體溫，由國內關口出境時亦要檢疫，進入香港時亦需再次檢疫及消毒。他又說，跨境貨車要由指定司機駕駛，若司機到港後要隔離14天，將大幅影響司機人手，令供港貨量「必然出現問題」。

行政會議成員林正財昨在港台節目《千禧年代》表示，明天起從內地入境者要強制檢疫14日，但「封關不封貨物」，會留有空間，讓運送貨物的中港司機等真正需要的人進出，否則會影響口罩等貨物供應。

（武漢肺炎）