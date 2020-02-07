楊潤雄：復課仍待評估 家長須自備口罩

葉建源促主動解釋復課準則

全港中小學、幼稚園學生逾80萬人，倘復課有一定口罩需求。楊潤雄說，評估是否具備足夠的復課條件時，防疫物資的供應是其中一個因素。他又說，復課後學生或須繼續戴口罩，家長應為子女準備，學校亦須備適量口罩及清潔用品，現時相關物資供應緊張，局方會盡力幫助學校購買。楊潤雄表示，局方會繼續聽取醫學意見，與衛生防護中心溝通，若學校人群聚集導致疫情擴散的風險降至可接受水平，就能考慮復課。

楊：防疫物資是考慮因素

本港周六（8日）起加強防疫，所有從內地抵港者都要強制接受檢疫14日。楊潤雄說，若相關措施在復課時仍生效，跨境生會受影響，而現時距離暫定復課日尚有3個多星期，要視乎相關檢疫規定實施到何時，局方討論復課時將一併考慮跨境生來港上課問題。

全港現時停課最少一個月，教育局常任秘書長楊何蓓茵呼籲學校透過電子學習平台、電郵等，向學生提供學習材料，並按班級為各科訂立每周網上學習計劃。她說，會檢視全港學校電子學習進度，以及評估學生失去多少學習時間，再考慮需否調節暑假。翻查資料，2003年SARS爆發時停課共51日，而暑假只縮短一周。

（武漢肺炎）