稱月底定案太遲 中六生徬徨

歷反修例新疫嘆不幸 憂損表現

中六生DSE衝刺期，遇上疫情，就讀陳瑞祺（喇沙）書院中六的劉宇嘉稱，校內模擬試因停課中斷，他原本想趁假期約同學到自修室溫習，但現時有關設施關閉，同學又因缺口罩而不願外出，他唯有留在家中，每日花約6小時備試。應試之前經歷反修例風波及新型肺炎，他形容自己非常不幸運，擔心疫情或影響考試表現，唯有盡力應考。

社工籲勿亂陣腳 與友儕聯絡互撐

DSE口試考核存變數，劉宇嘉說，希望可保留口試，一來自己有信心能考好，二來準備已久，中四起學校設口試訓練，中六時更每周練中文口試一次，每月練習數次英文口試。他認為貿然取消，過去投放的時間被浪費，亦可能影響其語文科成績。他又稱，考生難評估是否放棄準備口試，對此感到徬徨不安。

雖然未知DSE最終安排，青協業務總監徐小曼提醒考生不要自亂陣腳，應按原訂時間表及進度溫習。她說，考生要與朋友保持聯絡，因雙方「同聲同氣」較易理解對方心情，能互相給予情感支持。

（武漢肺炎）