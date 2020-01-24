DSE中文口試押後 月底定筆試延否 倘延4周爭取7月內放榜 專家憂打亂負笈部署

若3‧9前未復課 撤小六呈分

教育局昨召開記者會宣布受疫情及停課影響的特別安排，暫定維持最早3月2日復課（見另稿）。小六生的升中自行分配學位、呈分試受影響，當中若3月9日前未能復課，將取消第3次呈分試。教育局長楊潤雄呼籲學校考慮是否繼續舉行升中面試，如需修改收生準則及比重等安排，需先得校董會或法團校董會同意，並盡快通知家長。

3‧27前考試全押後

放榜暫延一周

至於涉逾5.2萬名考生的DSE，楊潤雄昨宣布3月27日前的考試需延後，當中3月11日開始的中文口試，延至5月18至26日舉行；體育科及音樂科的實習考試亦延後；各科筆試則如期3月27日進行，放榜日順延一周至7月15日。他亦提出視乎疫情的後備方案，本月底決定需否延遲各科筆試大約4周，即延至4月24日開考，需取消中英文科口試等。

筆試倘延4周 撤中英口試

楊潤雄稱，考評局會按比例調整中、英文兩科其餘各卷比重，並以該兩科其餘卷別得分計算科目總分及評級。考評局亦會盡量壓縮改卷等程序所需時間，務求可在7月內放榜。

楊潤雄說，2月底會視疫情公布最終定案，現時提出兩個方案，冀為考生提供「較肯定的日期及安排」，目前考生應可以3月27日為目標預備考試。他又說，疫情發展仍有變化，局方與學界均希望可如期開考，稱文憑試可能是唯一總結學生多年來學習成績的考試，如「最後的成績單」，重要性毋庸置疑，但與生命相比，「生命比考試重要」。

試場戴口罩 體溫38℃拒考

同時，考評局亦會於試場採取一系列預防措施（見表）。考評局秘書長蘇國生說，會規定工作人員及考生於試場戴口罩，考場會提供適量口罩予學生，惟學生出門時亦應佩戴口罩。蘇又稱，考生需填健康申報表，試場入口設置體溫監察站，體溫38℃或以上考生會被要求離場。他表示，現時有378名考生屬非居港的跨境生，會預先讓考生知悉香港有14日強制檢疫措施，宜盡早安排到港。

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，如放榜延後一星期並沒太大影響，惟再延後則會影響考生升學選擇。他說海外大學往往早於本地院校分配學位，以往7月上旬放榜，考生可持本地及海外大學學位再做決定；倘放榜延期，海外及本地大學公布收生結果的日期差距會拉遠，變相影響學生升學選擇，另外學生亦需時辦簽證，故放榜「愈早愈好」。

教聯會冀延考不延放榜

中學校長會主席鄧振強稱，家長及考生毋須過分就考試操作細節擔憂，學界以學生利益及健康為安全為前提，會「全力配合」文憑試安排，如借出更多課室及場地作考試之用。立法會教育界議員葉建源表示，理解局方提出兩項延後的「暫定方案」，認為考評局應盡早公布身體不適或跨境考生如何應考的具體安排。教聯會認為，延後文憑試是「負責任」做法，並促請當局立即成立委員會，為延期或取消考試制定客觀準則，又建議增聘評卷員，做到「延考不延放榜」。

明報記者

（武漢肺炎）