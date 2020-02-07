為求口罩鎖腦退化老伴在家 婆婆連撲7日嘆心悒

筲箕灣東大街的天力藥房昨晨免費派發2400個「理的」口罩，每人限取5個，超過600人排隊，人龍沿東大街一路伸延至望隆街。由於太多人輪候，藥房提早於早上9時派籌、10時派發口罩，有市民獲派口罩後立即歡呼，亦有市民與口罩自拍。

85歲楊婆婆獲得第13號籌，她說丈夫患腦退化症，但家中已沒有口罩，已連續7日深夜反鎖丈夫於家中，再外出排隊搶購口罩，但一直空手而回，目前戴着的口罩已連續使用一星期，外層起毛粒，只能每日曬口罩消毒及以一張新紙巾置於口罩內重用。她表示，每日與街坊四出搶購口罩，辛勞亦「心悒」，認為政府應透過區議員，向長者派發口罩。

70多歲陳太獲得3號籌，她稱與丈夫家住愛東邨，家中僅餘5個口罩，近日為搶購口罩，每日凌晨3時起牀到街上尋找排隊買口罩的地方，已連續4日空手而回，至昨日終獲得口罩。她說，丈夫每天都要外出買餸，為了節省口罩消耗，已連續3天未有更換。她一度哽咽，稱老人家無口罩好淒涼，認為政府應向長者派口罩。

西灣河店疑售淘寶「日貨」 海關跟進

另外，西灣河筲箕灣道51號一間售賣口罩及的短期租約臨時店，大批顧客前晚包圍該店投訴，稱在該店購入口罩後，發現口罩單薄透光，包裝盒聲稱日本製造，但口罩上卻寫有「湖北」、「淘寶」等字眼；部分口罩包裝盒則與口罩上的品牌不同，質疑該店售賣冒牌貨及「黑心口罩」，要求該店退款，驚動警方派員到場維持秩序，經東區區議員張振傑調停，店舖終向在場市民退款。海關稱正了解跟進事件。

海關表示，截至前日，已巡查超過6000間外科口罩零售點，試購超過50個樣本，當中20個樣本完成真菌菌落總數測試，全部均合乎標準。至於早前檢獲製造日期為今年3月的「未來口罩」，海關仍在調查其來源。

（武漢肺炎）