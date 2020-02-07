未答治新病毒藥存量 醫局：供應穩定

本港新病毒確診者有機會使用治療愛滋病的蛋白酶抑制劑、利巴韋林，亦有使用干擾素作藥物治療。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨在記者會表示，主要用3種藥物治療新型冠狀病毒，他說有機制監察用量及存量，目前3款藥物用量穩定，「這3款藥之前沒有用那麼多，現在用多了，會看用藥需求盡快添置補充，令到有持續供應」。

本報分別於1月3日及7日向醫管局查詢治療新病毒的藥物存量，以及重症所需的人工肺數量，另有記者曾在記者會提問，本報昨再以書面查詢，醫管局沒明確透露各存量數字，只重申藥物供應穩定，另又稱設有機制統籌體外膜氧合治療儀器（人工肺），會按實質需要靈活調配；醫管局體外膜氧合治療統籌小組亦有提供指引予深切治療部人員處理及分流合適病人。

按疫情啟動「指定診所」 現無時間表

另外，食衛局副局長徐德義昨在記者會稱，醫管局會按疫情進展適時啓動「指定診所」，讓病徵較輕者求診。首階段會在各聯網啟動一間，現未有啓用日期。指定診所啓用後，部分普通科門診名額會減少。

昨有堅尼地城街坊抗議政府於該區設指定診所，有人於區內遊行，後有防暴警員出現，惟當時大部分市民已散去；美孚亦有人抗議徵用饒宗頤文化館旅館翠雅山房作檢疫中心，後有防暴警察到場戒備。

（武漢肺炎）