鑽石公主號增10確診 非密切接觸港翁者

日本當局早前為船上273人進一步檢測，周三取得31份報告中有10人確診，昨再有71份報告並確診多10人染病，當中包括4名日本人、2名美國人、2名加拿大人、1名台灣人、1名新西蘭人。確診者會被送院治療。

港客：獲發食物廁紙 最希望接觸陽光

除20人確診，其餘約3700名乘客及船員須留船上兩周檢疫。當局準備約4000套口罩連體溫計，並安排補給，船內走廊亦已放置酒精搓手液，另提供電話及網絡。有乘客表示，出門取水時有船員阻止，用膳時亦改為直接送餐。船上一名住在沒窗客艙的43歲香港男子表示，他們獲分發食物和廁紙，孩子亦獲發遊戲與美術用品，但他坦言最希望能接觸陽光。

郵輪本月1日曾在沖繩那霸市泊岸，有13人落船，不少人短暫下船遊覽當地。那霸公共衛生辦公室官員正追蹤確診者行程路線。本月1日確診的80歲香港男患者上月20日在橫濱登上鑽石公主號，25日抵港啟德郵輪碼頭下船。

（共同社/路透社/法新社/獨立報）

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