盼家居隔離 乘客：寧留船上不想入營

憂交叉感染 有人稱「一定跳海」

乘客K小姐（化名）批評「世界夢號」仍開放免費自助餐及卡拉ok房間等，「好似鼓勵啲客出嚟玩」，擔心做法增加交叉感染風險。她說自己一家人除了到需付費餐廳用膳，都不敢離開房間。她認為繼續留在船上，會增加感染風險，「一定跳船，死咗去算」。她亦批評政府透明度不足，乘客看新聞才得悉事態發展。另一乘客劉先生冀政府盡快交代安排，稱最好是家居隔離，「不想去隔離營，寧願在船上」。

譚文豪接求助送尿片奶粉

船公司：物資足夠

公民黨立法會議員譚文豪前晚接獲育有14個月大嬰兒的母親求助，稱奶粉和尿布等物資開始短缺，惟船上信息不清晰，不知如何取得物資，其他母親有類似情况。譚文豪和觀塘區議員李軍澤昨晨帶尿片、奶粉、嬰兒濕紙巾等物資到登船大堂，由船公司職員轉交求助者。為母親送藥物的李先生稱，其母為長期病患者，擔憂其情緒受困，冀政府盡快交代安排。

星夢郵輪表示，船上物資足夠供應旅客及工作人員，船上有9名兩歲以下嬰兒，員工陸續與其家長聯絡提供嬰兒用品，並協助有緊急藥物需要的旅客的親友，透過工作人員將藥物送上船。至昨晚船公司準備多箱杯麵及尿片派予乘客。

（武漢肺炎）