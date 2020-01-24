世界夢號載確診者後5000人在港下船 206同船客高危 船方稱衛署昨午方索電話追蹤

再一人發燒送院 8人現病徵需測試

曾出現徵狀的33名船員均對新型冠狀病毒呈陰性反應，另一船員則前晚發燒，已送院，並抽取樣本作測試。

至於有何隔離安排、乘客最快何時下船，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，須待完成檢疫，視乎他們有否病徵再決定。她透露有船員為內地人。

1800多人2月2日在港登上「世界夢號」往台灣，船公司2月3日獲中國通知有確診者乘搭1月19日至24日南沙至越南航次。張竹君披露，自有旅客確診後有逾5000人經香港上落世界夢號，除台灣航次外，牽涉3個航次（見表）。其中206人於1月19日至24日曾與確診者同船，1月24日已在港登岸。

不排除社區傳播 衛署籲落船客聯絡

張竹君呼籲該逾5000人聯絡中心，並表示希望盡快尋獲該206人。她說最擔心該206人，形容他們較高風險，並稱昨日已是潛伏期13日，幾乎已過14日潛伏期，不排除有人已有輕微病徵或在社區傳播，呼籲致電2125 1122聯絡。

星夢郵輪2月4日透過旅行社、電話等方式聯絡該206人。雖然衛生署前日稱會聯絡各人，但星夢郵輪指昨午才接獲衛生署查詢各人的電話號碼。星夢郵輪表示正聯絡各間旅行代理取資料。

對於衛生署事隔逾一日才向星夢郵輪索取206人電話，民主黨立法會議員黃碧雲批評衛生署「反應太慢」，必須盡快主動追蹤，擔憂若有患者，會爆發社區傳播風險，「（如果）追蹤不到，防疫工作會崩潰」，建議政府加派人手支援衛生署。她促請政府盡快交代有否隔離安排。

船上仍供自助餐 衛署稱存風險

全副保護裝備的衛生署人員昨登船，下午2時起陸續為乘客衛生檢疫。有乘客稱不少人到餐廳吃自助餐，有人打麻將、看電影或到健身室解悶。有乘客質疑開放自助餐會令人群聚集，增加交叉感染風險（另見稿）。張竹君稱會建議減少船上活動及分開用膳，承認現時存在風險。黃碧雲認為，提供自助餐並不理想，促請船公司改為提供到餐服務。她說衛生署仍未完成檢疫，「不應鬆懈」，應建議乘客留在房間。星夢郵輪表示在餐飲及基礎服務外已關閉所有設施，盡可能減少人群聚集。

明報記者

■衛生防護中心熱線：2125 1122

（武漢肺炎）