隔離營位瀕滿額 翠雅山房視情况啓用

未回應是否用少訊中心

3個隔離營分別位於鯉魚門公園度假村、麥理浩夫人度假村及保良局賽馬會北潭涌度假營，使用量已近九成。徐德義表示，目前沒停止找適當地方，並多次解釋為何翠雅山房適合作隔離營，「因為離開民居遠，適合衛生署認為可以做檢疫中心的條件」。他補充，隨時會按目前3個中心的容量決定何時使用。

對於有消息稱警隊管理層主動向政府建議使用八鄉少年警訊中心作隔離營，署方會否考慮使用，徐德義則沒回應。

他說檢疫中心選址需看疫情發展及服務需要，「選址很多一籃子因素，適當環境、空氣流動、其他處理日常措施、與附近民居相對遠以減少影響，全部都會考慮」。

檢疫中心專車接送 不可隨便探訪

徐德義強調，進入檢疫中心的人不是確診者，也不是懷疑個案，是一些和確診病患者有密切接觸而無症狀的人。他解釋，進入檢疫中心時，有專車送他們過去，出去也是專車送離，且24小時有執法人員看守，不可隨便探訪，「用這些設施是肯定可以幫助，保障整體市民健康」。他說會積極繼續找新的地方，或者在現時地方建臨時單位，希望盡快增加檢疫中心容量。

（武漢肺炎）