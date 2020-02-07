許樹昌籲密切接觸者求醫乘白車

搭的士或污染車廂 難追蹤

許樹昌表示，的士車廂內空調風向由車頭吹向車尾，相信因飛沫傳染司機的機率較低，但患者付錢時，司機有可能接觸到沾有病毒的紙幣；若患者沒戴口罩，其飛沫亦有可能依附在椅背等位置，司機清潔車廂時或會被感染。他建議患者若無口罩，應坐救護車到醫院。

此外，近日涉本地確診個案愈來愈多，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，至昨有6個家庭群組個案，涉及14人、即佔整體58%個案，包括夫婦、一家三口及母子等關係。

家庭群組佔逾半個案 籲在家用公筷

她指病毒在家庭的傳播性很高，呼籲患者若出現病徵，應在家佩戴口罩，家屬亦要避免緊密接觸，例如使用公筷，咳嗽時要掩住口鼻，並盡快求醫。

先後被確診、居於灝景灣的夫婦，同於周二（4日）向瑪嘉烈醫院求診，但妻子無被收入院，結果遲了一天隔離。張竹君回應說，該名女患者病徵輕微，並稱現難以病徵判別何人感染新型冠狀病毒，因出現無外遊、病徵輕微個案，需靠醫院的「加強化驗室監測」，現時醫管局每日檢測700多個樣本，但承認未能網羅所有患者。她解釋，患者並非全部有肺炎，難以在醫療系統找到輕微個案。

（武漢肺炎）