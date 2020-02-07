連續3日增3宗 24病例近半或本地感染 港島首確診 專家憂多區有隱形患者

偕夫求醫病徵輕沒入院 染疫漢妻昨確診

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，昨確診的55歲女子為前日確診、56歲男子的妻子，二人居於青衣灝景灣第一座。妻子1月28日與丈夫到日本旅行，丈夫30日發燒；二人2月1日乘搭UO651回港，她同日（丈夫病發後兩日）喉嚨痛，翌日發燒、腹瀉，並與丈夫向私家醫生求診。

她在4日下午1時陪同丈夫乘的士到瑪嘉烈急症室，惟病徵輕微未有一同入院；翌日得知丈夫確診後，下午3時由寓所乘的士到瑪嘉烈。張竹君指出，不肯定她是被丈夫傳染，還是二人共同暴露在香港其他地方受感染，而她曾出席拜年聚會，需調查親友有無病徵將被檢疫。其家翁、家姑及家傭沒病徵，將送隔離營；衛生防護中心呼籲曾接載患者的兩名的士司機聯絡中心。專家不建議患者的密切接觸者乘搭的士求診，建議召喚救護車（見另稿）。

港島染疫婦沒外遊 曾赴護老院探夫

另有一名居住筲箕灣的63歲女子確診，她自1月26日咳嗽及疲倦，曾向中醫求診，2月5日向私家醫生求醫，同日入東區醫院。患者潛伏期內和病發後曾到西灣河麗濤護老院探望丈夫，沒有外遊；其夫、同住的兒子和孫女沒病徵，會安排檢疫。

另一確診65歲有長期病女子，自1月28日出現發燒、咳嗽，1月29日及2月1日看同一名私家醫生，並於5日由沙田希爾頓中心乘的士到威爾斯親王醫院。患者獨居於碩門邨瑞碩樓，現情况嚴重，據悉她正接受供氧治療。

5人源頭不明 防護中心憂本地傳播愈趨嚴重

綜合衛生防護中心公布，本港在上月30日開始出現可能本地個案，至昨日本地感染、可能在本地感染及其密切接觸者升至11人，當中5人源頭不明。本港現有確診者中，8人住在九龍、6人居於新界、1人居港島，其餘來自武漢及深圳。

張竹君指出，目前本地傳播個案比例愈來愈高，擔心本地傳播愈來愈嚴重。被問有患者居住在土瓜灣及何文田，距離較接近，會否顯示該地區較高危，張稱香港地方較小，市民會乘搭的士、公共交通工具到各處，難以說明某一區特別高危，但提醒全民提高警覺，不要以為某地區沒有確診個案就代表較安全，需要注意個人衛生。

除了昨確診的55歲女子出現腹瀉，早前一名25歲男子亦腹瀉，被問衛生署有否為他們驗糞便，張竹君沒正面回應，稱2003年SARS患者也有腹瀉，建議市民注意衛生及定期把清水注入U型隔氣口。

袁國勇：港地區現本地感染即符「爆發」

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，本港新病毒個案的基線水平是零，任何地區出現本地感染個案即符合爆發定義，他呼籲市民勤洗手、戴口罩，如未能佩戴，應與人保持6個階磚距離。

至於出院準則，醫管局質素及標準總行政經理劉家獻表示，要根據臨牀情况判斷，出院前要檢查患者體內有否病毒，包括檢驗咽喉樣本。

明報記者

（武漢肺炎）