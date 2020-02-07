菜肉魚米供應足 批發籲勿瘋搶

米行商會：僅7.7%內地供

存貨夠食一月

香港米行商會理事長陳建年表示，今年首季的食米儲備量為1.3萬公噸，至今仍未動用，又表示各米行合共有1.2萬至1.4萬噸存貨。對於內地疫情會否影響供應，陳建年說，內地供應的食米僅佔全港市場7.7%，泰國和越南則佔九成，故即使內地無米供應，供港食米仍然穩定，惟經瘋搶後，補充超市貨架需時，「只要市民不再瘋搶食米，食米就會重現貨架」。

食衛局表示，食米儲存商按政府要求，儲備足夠市民15天食用的存貨。政府facebook專頁「添馬台」亦發文稱，現時食米總存貨有約2500萬公斤，足夠全港市民一個月食用。

港九果菜行工商總會副會長吳永恩表示，現時每日有約2200多噸蔬果到港，不論來自內地或外國均貨源充裕，早前因新春休市，供應減少，但至年初四（28日）已回復正常。冰鮮雞、豬肉及蛋業代表均表示來貨充足，批發價格穩定。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華表示，廣東漁船員工因應省政府指引，返鄉過年後自我隔離14天，故漁船至2月9日暫不出海，令供港魚類減少，但仍有大量東南亞海產、急凍及養殖魚供應市場，認為海鮮供應「充足到不得了」，價錢更比去年便宜。

漁護署表示，今年1月的活雞和蔬菜批發價，較去年農曆新年期間分別下跌11.3%及0.4%。邵家輝表示，香港食品供應穩定，提醒市民保持冷靜、理性分析，亦呼籲零售業界以香港人福祉為依歸，以合理價格售賣食物及日用品。

百佳：貨品供應穩定

除食品外，部分日用品如廁紙、衛生巾等近日亦被市民搶購。對於網上流傳食品和日用品供應將陷入短缺，百佳超市澄清實屬謠言，重申現時貨品供應穩定，希望市民理性選購。發言人表示，百佳現已對部分高需求貨品實施限購措施，期望更多市民能購得所需日用品，相信農曆新年假期完結，供應商陸續營業後，貨品供應將更充足。惠康超市表示，部分產品需求急升，正與供應商保持緊密聯繫，為顧客提供充足及多元化的產品選擇。

（武漢肺炎）