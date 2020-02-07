助短期資金周轉 全期利息開支實增

還款期順延 「不還本」期間利息屬多繳

一般而言，償還按揭貸款的初期，客戶每月供款是利息佔多，到後期才主要償還本金。以480萬元貸款額，年息2.35厘，還款期30年計算，若客戶在供款的第二年申請「還息不還本」，每月供款會由18,594元減至9182元，但一年下來，累計繳交11萬元利息（見表），意味全期利息支出多出11萬元，以換取12個月的資金周轉。

至於供款後期的客戶，因大多數利息已償還，所以申請「還息不還本」較為「着數」。以上述貸款額再作假設，若客戶在供款的第25年申請「還息不還本」，當年僅供款29,316元。

目前經濟下滑，即使短期內銀行回收的本金減少，新增貸款需求同樣下降，額外多收利息對銀行亦是雙贏做法。銀行界立法會議員陳振英表示，監管機構對銀行還款付息有規定，銀行不可隨便推「還息不還本」等措施，銀行要考慮貸款總餘額，和貸款質素會受紓緩措施影響。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，過去銀行亦會向個別還款有困難的客戶提供協助，因為一旦客戶無法還款，貸款變成壞帳，對銀行而言亦是損失。而對於失業或被迫放無薪假期的按揭客戶，措施有助紓緩供款困難，毋須被迫出售物業。

（武漢肺炎）