停課不停學 軟件商助線上直播教書

「圓形內有多少條直徑？」「答案是無限！」熒幕上彈出一道又一道數學題，要求學生限時作答，答得愈快愈多，分數愈高，半小時的小六數學課在歡笑聲中結束。

基督教宣道會宣基小學課程統籌主任郭文釗昨首次「直播」教數學，自言緊張，「80多個學生一同在線聽我教書，我也怕應付不來」。雖無法面對面觀察學生反應，但郭文釗稱，互動遊戲可實時掌握學生理解程度。除了數學科，該校的中英文等語文科也應用網上教學，「例如文法糾正、生字配對等」。宣基小學校長鄭堅民稱，肺炎疫情持續，未知能否如期復課，學校昨日起分階段為停課的高小生提供線上教學，涵蓋中英數3科，每堂30分鐘；教師亦可在家授課。

料千間中小學可參與

Microsoft香港區域科技長許遵發稱，公司自2004年與教育局推出PiL計劃，現有1000間中小學、5萬名教師及80萬名學生參加，師生可免費使用Office 365平台，平台有直播、筆記、影片及設計教材等功能，即日推出「停課不停學」計劃，為學校提供技術支援，並與教局合辦網上培訓講座教授線上教學。

明報記者 高卓怡

（武漢肺炎）