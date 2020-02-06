3．2或難復課 浸大籲非本地生勿回港

教局：幼園需減收費 可與局方商議

另外，新型冠狀病毒疫情持續蔓延，政府早前宣布中小幼及特殊學校最早3月2日復課，有幼稚園決定減少學費，教育局昨回覆稱，如個別學校有需要減收學費，可與局方商議。局方續稱，幼兒中心方面，除憲報刊登的中心最新每月全費外，任何人不得由於兒童在幼兒中心受託而收取或接受任何款項或費用，但中心經營人可在個別情况下，免收在憲報刊登的中心最新每月全費的全部或部分金額。

大學生盼退學費宿費

受疫情影響，大學亦安排停課或網上教學。有學生冀校方退回學費及宿費。中大學生會會長蘇浚鋒說，受社會事件影響，去年大學提早結束學期，上學期少了3周上課日，下學期受疫情影響又停課，有學生希望可退回全部或部分學費。他引述校方消息稱，若需退還學費，需與其他大專院校商討，學生會正收集學生意見，期望本周內向校方反映。城大本月7日起採用網上教學，學生會日前於facebook專頁亦促請校方暫緩收取學費。城大回應稱有關宿費及本科生的學費事宜，會按既定機制及實際情况處理。

（武漢肺炎）