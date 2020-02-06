謠言引發搶廁紙 惠康百佳：無缺貨

稱封關不影響貨物 政府譴責造謠

政府昨發新聞稿稱，近日多次有謠言傳出食米及廁紙等物資短缺，引起混亂，對有人在抗疫期間惡意散播謠言感遺憾，「對此等居心叵測的造謠者予以譴責」。

網上昨流傳紙類日用品供應緊張，有稱內地廠房無法正常運作，紙巾類製品將斷貨，亦有謂內地廠商將製造紙巾、衛生巾及尿片等原材料轉製口罩。網傳「惠康內部消息」稱，內地生產線停工，多個品牌供應有限，包括紙巾、食品、米、即食麵等，但惠康澄清消息屬流言；惠康又說，因部分產品需求急升，正與供應商保持緊密聯繫，致力提供充足及多元化的選擇。

百佳表示，現時廁紙供應仍穩定，相信農曆新年假期完結、供應商陸續營業後，各類產品供應將更加充足。發言人又稱封關對百佳的貨運暫時沒有影響。

昨各區超市出現紙巾類貨物被搶購一空奇景。網上影片所見，有超市推出一輛手推車載滿數十袋廁紙，未上架已有十多人一擁而上拿取，有市民一口氣買了8袋廁紙，有人稱看到網上傳聞指內地將紙巾原料轉為製造口罩，故趕來掃貨。

維達：工廠將復工 不停產

主要銷售Tempo及維達紙巾的維達國際回覆本報查詢稱，按照內地政府指引，公司的工廠本周或下周會復工，並無停廠。維達亦說，得知近日超市紙巾貨源較緊張，可能因物流剛復工，現在正常補貨中，確保市場有充足供應量。

本地紙包飲品盒回收商喵坊出售環保再生廁紙，將在港收集到的廢紙運到越南生產廁紙，公司聯合創辦人葉文琪表示，早前生產的2.4萬袋廁紙在農曆新年前已售罄，新年過後越南廠房重新投入運作，已向越南方面反映本地需求量增加，但未知新一批貨何時抵港。

（武漢肺炎）