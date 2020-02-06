台發旅警 港澳入境者須隔離14天 全面暫緩陸客進入

曾訪中港澳須居家檢疫

台灣中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，今日起全面暫緩中國籍旅客入境，曾到訪大陸、香港及澳門的入境者須列入居家檢疫對象，而從香港及澳門入境的旅客，抵台後必須自我隔離14天。陸委會主委陳明通指出，向大陸發出紅色旅遊警示，呼籲大家不要前往，並向香港及澳門發出黃色旅遊警示，建議不要前往。

台灣交通部觀光局觀光統計資料庫資料顯示，2018年香港人遊台人次逾150萬。原定周五與太太到台灣旅遊的馮先生感無奈，他只向公司請5天假，難以抵台後自我隔離14天，加上隔離期間不可外出，無法觀光，故寧願蝕機票錢放棄遊台。他想過轉遊新加坡，惟擔心新加坡稍後亦要求入境港人自我隔離，將再蝕機票錢，唯有放假留港休息。

康泰縱橫遊取消台灣越南團

縱橫遊常務董事袁振寧表示，將取消本月至21日為止的16團台灣團，涉約400名顧客，可選擇全數退款、轉團或保留團費。袁稱市民擔心行程受阻，昨接到20至30名顧客來電，查詢可否取消已報名的日本、韓國、土耳其、澳洲等旅行團。

康泰表示，由於台灣提升入境限制，為免行程受阻，決定取消本月出發的所有台灣旅行團，當中涉及約15團、約250名顧客，旅行社將陸續通知受影響顧客，顧客可選擇轉團往其他地區、保留團費6個月，或扣除手續費後退回團費。

另外，康泰亦宣布因應越南多個景點將陸續關閉，旅客前往越南行程將會受阻，決定取消本月出發的所有越南旅行團，涉約10團、約300名顧客，受影響顧客可即時轉團、保留團費6個月，或扣除手續費後退回團費。縱橫遊常務董事袁振寧亦指出，將取消今日起至3月中的4至5團越南團，約100名受影響旅客可獲全數退款。

明報記者

（武漢肺炎）