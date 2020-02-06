罷工立場迥異 醫生父子鬧翻

父：損病人權益 子：免更多犧牲

張從醫3年，再多數年才能成為專科醫生，他說若醫管局秋後算帳不再續約，自己可能因而不能取專科資格。但他會繼續罷工，因罷工除了在人數上能施壓，日數亦是因素，會繼續按工會計劃罷工5日。

有罷工醫護則考慮復工。伊利沙伯醫院手術室護士林小姐說，據她所知，有手術室近半護士罷工，院方曾通知部分病人手術要重新排期。她說「頗掛心年長病人」，會視乎回應，決定是否續罷工。

有護士掛心病人 有意復工

東區醫院急症內科護士黃小姐及陳小姐昨第二日罷工。黃說，所屬部門或會接收新型冠狀病毒的懷疑個案，但只有兩間負氣壓病房，擔心醫院資源不足，難以應付疫情。她說，去年反修例示威者發起「三罷」，她認為有政治成分，沒有響應，「但今次黃藍絲都有機會染病，我只想政府封關保護人命」。

任職護士10多年、曾在威院參與SARS抗疫的C先生說，2003年SARS爆發時，同事都齊心盡量做，「但現在好深感受是，我們有歷史借鏡，今次情况與SARS類似，為何不從歷史汲收教訓？」同曾在SARS抗疫的護士L小姐說「一封關我們就全部回去」，但現在醫護是預視到醫院資源不夠支持更多病人，所以才走出來要求政府全面封關，「不是不想上班，不是怕死，是怕太多火頭撲不熄」。

（武漢肺炎）