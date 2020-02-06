未全堵內地入境 工會憂港淪「大型隔離營」 封關再擴未收貨 醫護今續罷工

醫管局員工陣線昨重申「全面封關」三大定義，包括隔離由內地入境的香港永久居民14日；拒絕任何非永久居民經內地入境；容許生活物資及抗疫用品如常運港。陣線主席余慧明稱港府新措施符合第一個定義，但港府未交代詳情，暫未能評論是否滿足工會要求。她質疑港府如何隔離數以萬計的入境者，擔心香港成為「大型隔離營」。

兩拒見工會 林鄭：屬醫局人事管理

余又說，醫管局不斷呼籲員工上班，但沒改善醫護防疫裝備，重申對局方三大訴求，包括提供足夠隔離病房和暫停非緊急服務；提供足夠裝備；承諾不會秋後算帳。陣線原定罷工至明日，被問會否設新死線或進一步行動等，她說要視乎港府及醫管局有否正面回應訴求，並交由會員商議。航空業、酒店業、資訊科技界、會計界及運輸業的工會不排除發動聯合罷工。

陣線兩度要求與特首會面不果，林鄭月娥昨稱，醫護罷工屬醫管局「人事管理」議題，由局方高層會見做法合適，又稱留意到醫護訴求，包括壓縮跨境人流、確保足夠防護裝備，強調將醫護訴求放工作首位，呼籲醫護在嚴峻時刻重返崗位。港大微生物學系講座教授袁國勇昨開腔呼籲醫護停止罷工。

昨續約5000人缺勤 醫生減護士增

據醫管局數據，前日截至傍晚6時有近5000員工缺勤，包括360名醫生及2800名護士；昨日截至晚上7時，有逾5100人缺勤，醫生減至300人，護士增至3100人。

醫管局聯網運作總行政經理張子峯稱，昨有逾200名急症室護士缺勤，導致要關閉一兩間急症科病房；心導管中心有過半護士缺勤，須關閉一間中心；婦產科醫護缺勤亦引致預約剖腹產子手術延期，需另找服務提供者。手術室方面，他說大部分預約手術需改期，另有癌症服務受阻；新生嬰兒深切治療部護士缺勤人數多，難以維持服務。

張稱社區開始出現武漢肺炎感染個案，期望醫護團結，「我們都是同一家人……希望大家返回崗位，至少探望自己的病人」。對於工會要求重返談判桌，他說要停止罷工才能會面。

醫局：停罷工才能會面

醫管局人事部在罷工前夕向員工發電郵，稱局方不支持亦不允許上班期間罷工，新界東聯網15名員工前日向聯網總監羅思偉發律師信，副本抄送醫管局行政總裁高拔陞，要求局方回覆是否阻止或阻嚇員工罷工。對於如何跟進罷工員工，張子峯稱局方不會「一刀切」，會了解各人的理念及動機，「法理情都要留意」。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為港府錯過解決罷工的最佳時機，重蹈遲遲不撤回《逃犯條例》覆轍，「一次可做的事分開三次」。他說醫護罷工牽涉緊急服務，難保民意不會逆轉，期望雙方透過協商釐清對封關細節的憂慮。

明報記者

（武漢肺炎）