數千人輪口罩 批發商：不為賺錢盼企業仿效

排通宵 八旬翁：SARS時起碼有口罩

87歲鄭伯伯前晚10時半到場通宵排隊，昨早成功取籌，職員見他行動不便，安排他到隊頭旁邊位置坐下等。鄭伯伯一家四人同住，現時僅餘30個口罩，他早前曾到屈臣氏排隊，但未能購入。他表示自己著夠衫，前晚約16度還「頂得順」，「係今（昨）朝有少少雨。」他表示，2003年SARS情况無現時般差，「起碼有口罩」。

排較後位置、因頸椎受傷需坐輪椅的鍾女士，昨早坐頭班港鐵從柴灣到場排隊，其家中所有口罩都是SARS時期留下的存貨，全部已過期，惟近日一直買不到口罩。她慨嘆傷殘人士出門不便，到港鐵站上落需待職員協助使用升降平台，昨日是她首次跨區買口罩，「傷殘人士都係排同一條隊，無辦法」，有市民見狀為她送上一袋口罩，着她「唔好排」。

坐頭班車跨區買罩 輪椅婦獲市民饋贈

前晚8時已到場排隊的江小姐，早上不小心把籌弄丟，朋友見狀給她一盒口罩。江小姐拆開口罩後發覺口罩很薄，疑沒有三層，表示若早知道便不會到場排隊，但不會怪責售口罩公司，批評政府才是問題根源。江小姐家中已沒有口罩，現時一個口罩用兩日，其母更打算以廚房紙巾自製口罩。

被指口罩薄 批發商有測試籲放心

福進國際控股有限公司經理羅先生表示，由於亞洲地區太多人採購口罩，公司派員到迪拜採購逾1萬盒口罩。昨日先派出3000個籌，每人限買兩盒；之後再「加碼」派發原定今天才派的5000個籌，每人限買一盒。他說，發售的口罩共有3款，資料顯示為正規外科口罩，公司亦曾測試口罩風琴位是否向下、能否防水等，希望市民相信並非黑心口罩。

羅表示，公司基於社會情况才動用資源及同事力量回饋社會，一盒50個口罩售80元，「貼住成本去做，我哋唔打算用呢批口罩賺錢」。對於有市民昨午已到場排隊，他表示很痛心，希望有能力的企業仿效，「用自己力量，幫到自己之餘幫其他人」。

（武漢肺炎）