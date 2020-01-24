林鄭：設100億抗疫基金 鍾國斌批「得個講字」

林鄭月娥昨日宣布設立100億的防疫抗疫基金，詳情會日後公布。她又表示，政府早前因應經濟下行及社會事件推出紓困措施，政府會考慮延長有效期或加大力度，支援各行業。至於有商戶仍要支付租金，林太呼籲業主本着同舟共濟的精神協助商戶。政府昨日未有公布100億元基金實施內容。紡織及製衣界立法會議員鍾國斌稱目前難以評估基金作用，「不知會如何做」，有感特首「得個講字」；成立基金要立會財委會通過，疫情之下復會無期。他直言商界「不要靠政府，靠自己啦」。

旅遊業重創 旅巴司機底薪維生

繼反修例風波後，旅遊業再受新型肺炎疫情重創。主要接待東南亞旅行團的旅行社東主黃志偉昨於記者會上表示，公司以往每月接待近百旅行團來港，但團數由去年7月起下跌，至12月「一個團都無」，原於今年1月報團數有所回升，惟肺炎襲港再次令旅客卻步，他透露現有超過20個旅行團「有晒機票」，仍被迫取消行程。同於記者會的旅遊巴公司東主劉瑞寧則稱，公司原聘有23名旅遊巴司機，現只剩11名司機，他們僅靠約4000元底薪難以維生，有人須兼職駕小巴。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧昨午與財政司長陳茂波見面，建議政府撥款2.8億元，向本港每間旅行社派錢15萬、放寬旅行社借貸還款限期、呼籲全港業主减租，並向市民派發旅遊用消費券等。

（武漢肺炎）