唐英年倡用石崗軍營迪士尼隔離 林鄭未具體回應 建制料「借用」不涉換地

提3建議 統一採購發放口罩

暫拒曾到內地非港人入境

唐英年昨提出3項抗疫建議，包括增加隔離檢疫中心，入境後最好能立即集中隔離檢疫，建議徵用迪士尼3間酒店作為隔離區、迪士尼旁空地建設新檢疫中心、加快鯉魚門隔離區的建設，以及考慮使用石崗部分軍營。

唐英年又建議嚴格限制任何曾到內地的非本港居民入境，進行嚴格限制，設定相應高門檻，如非特殊需要便暫拒入境，若准許入境，也要求該人提供完備醫學資料、並佩戴電子手環以掌握在港行蹤。他並建議政府按《儲備商品條例》規定，將口罩等防疫物資列為儲備商品，進行統一採購、調配及發放，並嚴管市面哄搶囤積、高價售賣現象，以紓緩恐慌、穩定人心。

林鄭籲包容 盡快啟用翠雅山房

現時政府安排麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村，以及北潭涌度假營轉為檢疫中心，食物及衛生局副局長徐德義昨於深水埗區議會會議上表示，3地共可提供97個單位，至今已用了80個。

林鄭昨於記者會上稱，仍然很積極尋求方案增加檢疫中心設施，「我們正接觸所有這類度假營」，她稱因度假營位置是一般市民較能接受，但亦指很多度假營都不太適合，因其獨立房間數量很少，或非車輛容易到達，但每個都會視察。她呼籲地區人士以包容、理解態度，讓政府可盡快啟用饒宗頤文化館「翠雅山房」設施。

《駐軍法》第13條列明，若特區政府需將香港駐軍部分軍事用地用於公共用途，必須經中央人民政府批准，若經批准，特區政府應當在中央人民政府同意的地點，為香港駐軍重新提供軍事用地和軍事設施，並負擔所有費用。對此，有建制派人士相信，純粹借用地方應不涉換地。

基本法委員會委員、經民聯梁美芬稱，軍營的管轄權在於中央，若要使用都要持尊重、溝通態度，但她亦相信需隔離者人數不少，憂慮檢疫中心數量不足，呼籲非政府組織提供營地、為政府提供更多選擇，因多數都是遠離民居，而這些營地本身都是用公共資源營運。

公民黨黨魁楊岳橋表示，一直提倡使用軍營，但認為使用軍營要取決於北京意向，不知唐英年是否已與北京達成默契，如唐英年「已獲北京祝福」，會樂見其成。

明報記者

（武漢肺炎）