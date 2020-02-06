確診超20宗 新患者將分送7聯網

每網可收20宗 額滿再調配

莊慧敏稱，應變計劃原意是不希望加重瑪嘉烈醫院負擔，20個案之後的確診病人會由7個醫院聯網的急症醫院各自接收，每個聯網可接收20人，連同瑪嘉烈原本20個即可同時處理160個確診個案，若日後多於160病人時會再於7個聯網之間調配。莊續說，各個聯網均有負氣壓隔離病房、受過相關培訓的醫護人員，並有化驗室支援，都可處理確診個案。

醫管局至昨日有461間負氣壓隔離病房，共844張隔離病牀，使用率分別為65%和43%。莊慧敏表示，目前加強監測計劃下需化驗病人都會收入負壓病房隔離，但隨着本地個案增加可能會轉收入監察病房，病房內牀與牀間會有1米距離、最少每小時6次換氣，並加裝空氣過濾儀器，員工亦會穿上全套保護衣，減少院內感染。

醫管局總行政經理張子峯指出，醫管局一直有3個月存量的口罩，但承認近期需求增加，目前有足夠口罩存量，早前已增購口罩，昨日第一批、數百萬個口罩空運到貨。

（武漢肺炎）