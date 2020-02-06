25歲確診者任職中移動 正尋載赴院的士 東亞後勤曾接觸患者 全層關閉25人隔離

本報昨向中移動查詢該25歲患者是否屬下員工，中移動稱前日有員工初步確診感染新型冠狀病毒，該員工在葵涌上班，現接受隔離治療，公司已全面消毒相關辦公室。

一店員工非同住親友確診 時代廣場清潔消毒

網上流傳，觀塘創紀之城5期東亞銀行中心有兩職員曾接觸該25歲確診者，有東亞職員昨向本報稱，收到公司內部電郵通知該中心36樓全層封閉。東亞接受查詢時證實兩名在該處工作的後勤部門職員於過去周日曾與確診者接觸。東亞稱，該兩名曾接觸確診者的員工目前未有感染徵狀，已安排他們及其緊密接觸者自我隔離，合共25名後勤員工，並已即時安排清潔和消毒工作。

另外，AXA安盛表示，前晚得悉一名於觀塘安盛金融大樓42樓工作的員工，其非同住親友為一確診者的同事，安盛昨已關閉42樓辦公室全層消毒，今日重開。時代廣場昨晨接獲通知稱商場3樓一間商店職員的親屬為確診者，據了解，該職員為服裝店Fendi員工。時代廣場表示，該職員非與患者同住，至今無任何病徵，現自我隔離。廣場則完成清潔和消毒工作。

64歲婦教堂成員 未知曾否赴他堂

昨凌晨公布另一名確診患者為於佐敦開服飾店的64歲婦人，她於潛伏期內沒外遊，主要往返住所及恒豐中心的店舖。聖瑪加利大堂昨於facebook確認該婦人為普通話團體歌詠團成員，該堂回覆本報確認她曾於1月5日前往該教堂，並提到據聞該婦人「有時會去玫瑰堂」；其家人住柴灣，「她亦會到港島東的聖堂」。

本報昨向海星堂及慈幼彌撒中心查詢，獲回覆稱因不登記教友身分，未能確認患者有否進入該堂。玫瑰堂未有回覆。

（武漢肺炎）