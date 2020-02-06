增3確診 專家指社區爆發 何栢良：倘任由傳播 恐三成人染疫

明報記者

本港兩日內新增6宗新型冠狀病毒確診個案，令本港總確診人數增加至21宗。特首林鄭月娥昨召開記者會稱，前日新增的3宗個案病人在潛伏期內都無外遊，亦未能找到明顯病源，屬於本地感染個案令人憂慮，或顯示香港已出現了社區傳播，疫情發展進入另一個嚴峻階段，政府有需要採更嚴厲措施，進一步壓縮香港與內地跨境人流。

染疫六旬漢妻女確診

昨新增3宗個案包括與早前確診60歲男子同居的妻子及女兒，分別56及28歲，潛伏期內均無外遊。醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏指出，由於60歲男子早於1月22日發病，女兒1月30日開始不適，妻子前日發燒，估計她們由60歲男子感染。28歲女病人曾在新港中心第二座逗留。

另一人深圳工作 妻現病徵入院

第三宗個案是一名居於青衣灝景灣一座56歲男子，1月30日起發燒，咳嗽有痰及喉嚨痛，前日入院接受治療後確診。病人於深圳工作，最後一次是1月21日到過深圳，1月28日至2月1日期間到過日本東京，妻子現病徵入院。莊慧敏說，個案報稱不曾到濕街市或接觸過確診者。

衛生防護中心昨再公布前日一名25歲男病人的詳細資料，他無外遊紀錄，1月28日起發燒後求醫，2月3日再次求醫發現有肺炎後入院確診，病人妻子暫無病徵。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，患者無外遊紀錄，若再增幾宗類似個案或不同家庭群體在不同的社區染病，會令人擔心或現社區爆發。

或四成個案屬本地感染 何：未來兩周關鍵

衛生防護中心分析，目前11宗為輸入個案、兩宗與輸入個案有密切接觸的個案、3宗可能本地感染個案、5宗本地感染個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，已出現追蹤不到源頭的零星個案，顯示社區有隱形病人，屬有限度社區傳播，未來一兩周要留意會否出現商場和住宅等大組群爆發，若政府任由病毒像流感般傳播，推算全港會有兩三成市民受感染，以2%死亡率推算，死亡人數將會是「不敢想像」。港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅指出，社區隱形病人病徵輕微甚至已康復，難找到社區源頭，目前靠早識別、早確診、早隔離避免出現社區爆發。

港大微生物學系助理教授黃世賢表示，由於新肺炎並非香港的風土病，故即使本地感染個案看似不多，但若確定是本土感染，也可視為本地社區爆發。他解釋，爆發（Outbreak）的定義，乃某個疾病的數字比正常高，但無一個固定數字作為界線。對於一些罕見的疾病，例如瘋狗症在香港出現，即使只有一宗也算是爆發。

已確診病人中，莊慧敏說68歲女和64歲女病人昨日仍危殆，留醫深切治療部並要使用呼吸機，用蛋白酶抑制劑和利巴韋林治療，其餘患者情况穩定。醫護人員方面，莊稱共43名符合呈報準則的醫護人員接受化驗，37人結果對新冠狀病毒呈陰性，其餘6人仍待報告。

（武漢肺炎）