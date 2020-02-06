滯日「鑽石公主號」增10確診 3為港人

檢疫需數日 3700人隔離兩周

「鑽石公主號」上所有人都接受了初步健康篩查，其中出現發燒、咳嗽等症狀的120人、跟確診男子有緊密接觸的153人，合共273人須接受進一步檢查，其中31人的檢查有結果，確認10人感染新型冠狀病毒，包括3名日本人、3名香港人、兩名澳洲人、一名美國人和一名菲律賓籍船員。「鑽石公主號」原定2月4日及12日從橫濱出發，以及3月4日從基隆出發的行程已取消。

確診患者會由海上保安廳送到醫院，其餘人要留在郵輪上接受隔離。船上乘客有1281名日本人，其餘來自香港、台灣等56國或地區。

另備渡輪隔離 供平板電腦上網

「鑽石公主號」上月22日停泊鹿兒島時，確診香港男子等40名船上乘客在當地參加半日遊旅行團，後來4人在香港下船，36人繼續行程到越南、台灣、那霸，及後到了橫濱。曾與香港確診80歲男子有密切接觸的乘客共有36人，當中2人已確診。至於鹿兒島的導遊及旅遊巴司機亦正接受健康觀察。

日本自衛隊準備了停泊在橫須賀基地、排水量1.7萬噸的渡輪「Hakuo」號，作有需要時的隔離之用。有自衛隊官員稱，渡輪可讓300人舒適地生活，最多可容納500人，但沐浴和其他設施需輪候使用。在渡輪隔離約10天的人，會獲發平板電腦及Wi-Fi上網服務打發時間。

（NHK/路透社）

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