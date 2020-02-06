質疑郵輪「隱瞞」 搭客寧留船不赴隔離營

【明報專訊】大批港人被困「世界夢號」郵輪等候衛生檢疫期間，部分人留在房間，亦有人到房間露台向記者隔空高呼電話號碼，再遙距接受電話訪問，稱船上氣氛大致平靜。有港人搭客質疑船公司隱瞞，沒即時公布事件，擔心有感染新型冠狀病毒風險，會研究可否循法律途徑追討損失。有人則說寧願在船上隔離，都不願到隔離營。
自助餐續供應 有乘客打麻將
郵輪靠岸後部分設施仍開放，有人毋懼人群聚集，到中庭打麻將及到大堂看電影解悶，不少人亦到餐廳吃自助餐。鄭太一家七口包括4歲與8歲小孩，周日（2日）上郵輪到台灣旅遊。她說船上物資足夠，由於或會被隔離，其家人已預先通知僱主。她認為船上設備齊全，如有物資或醫療需要，政府可派員登船，「我寧願喺船上隔離。我都唔知『集中營』（指隔離營）係點樣」。
周日與3名友人登船往台灣旅遊的李先生說，周二在高雄港被拒登岸後，船公司才告知周一獲中國當局通知郵輪於本月19日至24日越南航次中，有3名內地旅客返內地後確診。他說上船前不知曾有疑似或確診患者登船，質疑為何船公司知悉事件後不即時公布，批評是「絕對隱瞞」。
任職司機的李先生擔憂有感染風險，亦擔心因為被隔離而影響收入，會研究可否透過法律途徑追討損失。他形容郵輪上「好平靜，大家照食照等」，自己與友人留在房間，至昨晚仍未接受檢疫。
船方悉事翌日公布 旅客不滿沒即時
經永安旅遊報名登上郵輪的吳先生質疑，旅行社僅在上船前查問是否繼續行程，沒提及曾有確診者登船；又批評船公司在郵輪回航返港期間無仔細解釋情况，「如果早知道艘船曾接載確診新型冠狀病毒患者，大部分人都唔會上船」。永安旅遊回應稱客人指控並不符事實，因「世界夢號」周一接獲中國內地通知有3名旅客返內地後確診，永安旅遊在郵輪周日出發前不可能知悉事件。