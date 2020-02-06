質疑郵輪「隱瞞」 搭客寧留船不赴隔離營

自助餐續供應 有乘客打麻將

郵輪靠岸後部分設施仍開放，有人毋懼人群聚集，到中庭打麻將及到大堂看電影解悶，不少人亦到餐廳吃自助餐。鄭太一家七口包括4歲與8歲小孩，周日（2日）上郵輪到台灣旅遊。她說船上物資足夠，由於或會被隔離，其家人已預先通知僱主。她認為船上設備齊全，如有物資或醫療需要，政府可派員登船，「我寧願喺船上隔離。我都唔知『集中營』（指隔離營）係點樣」。

周日與3名友人登船往台灣旅遊的李先生說，周二在高雄港被拒登岸後，船公司才告知周一獲中國當局通知郵輪於本月19日至24日越南航次中，有3名內地旅客返內地後確診。他說上船前不知曾有疑似或確診患者登船，質疑為何船公司知悉事件後不即時公布，批評是「絕對隱瞞」。

任職司機的李先生擔憂有感染風險，亦擔心因為被隔離而影響收入，會研究可否透過法律途徑追討損失。他形容郵輪上「好平靜，大家照食照等」，自己與友人留在房間，至昨晚仍未接受檢疫。

船方悉事翌日公布 旅客不滿沒即時

經永安旅遊報名登上郵輪的吳先生質疑，旅行社僅在上船前查問是否繼續行程，沒提及曾有確診者登船；又批評船公司在郵輪回航返港期間無仔細解釋情况，「如果早知道艘船曾接載確診新型冠狀病毒患者，大部分人都唔會上船」。永安旅遊回應稱客人指控並不符事實，因「世界夢號」周一接獲中國內地通知有3名旅客返內地後確診，永安旅遊在郵輪周日出發前不可能知悉事件。

（武漢肺炎）