上程8客確診 郵輪3600人留船檢疫 「世界夢號」33船員曾現病徵 未知需否全船隔離14天

有病徵船員32陰性 一未有結果

衛生防護中心昨晚稱，已為報稱有病徵的33名船員抽取樣本做新型冠狀病毒測試，32人呼吸道樣本呈陰性反應，餘下一人未有化驗結果。

周二遭高雄拒登岸 折返回港

「世界夢號」所屬船公司星夢郵輪發聲明稱，昨起暫停該船在港的營運。星夢郵輪於周一（3日）晚上獲中國政府通知，得悉上月的越南航次中，有3名內地客返內地後確診。有乘客稱，周二（4日）被台灣拒絕登岸後，船公司才通知之前曾有確診者登船，質疑為何不即時公布（另見稿）。星夢郵輪稱，周一晚收到通知後，翌日初步通知台灣，在核實資訊後向旅客發通告。

郵輪周日（2日）在香港出發往台灣基隆與高雄，周一乘客在基隆上岸逗留數小時。周日廣東省疾病預防控制中心公布3名確診內地患者曾乘坐「世界夢號」，星夢郵輪稱當晚獲中國政府通知3人曾乘搭1月19日至24日由南沙至越南航次。考慮到2月4日距離確診旅客離船日僅12日，病毒潛伏期最長為14天，台灣周二以安全為由拒絕旅客及船員在高雄下船。

乘客露台求助 有舉標語撐封關

緊急折返的「世界夢號」昨晨約9時抵啟德郵輪碼頭，身穿全副保護裝備的衛生署港口衛生科人員隨即登船為工作人員及旅客檢疫，要求填寫健康申報表及量度體溫。昨午2時許，3輛救護車先後抵達碼頭，將數名船員送院。

因要留在船上接受檢疫，大批乘客「被困」船上，部分人走到房間露台向身處碼頭天台的記者揮手求助，高叫電話號碼，再由記者致電遙距訪問，有人更向外展示「希望政府盡快封關」的標語。據船公司通告，將向受影響搭客提供每房間500元，並退還搭客已繳的185元港務費及高雄岸上觀光團費。

206名「同船者」上月在港上岸

衛生防護中心總港口衛生主任梁耀康稱，1月19日有206人在港登上「世界夢號」，郵輪在廣州南沙再接載4400多人往越南，其中曾與8名確診者同船的206人於1月24日在香港下船，他說已向船公司取資料，會追蹤相關接觸者。

梁說，昨日船上有1800多名乘客及1800多名工作人員，九成乘客為香港人，其餘為外籍，沒有內地旅客。他說初步30名員工申報曾出現病徵，其中3人曾發燒，當中一人樣本對乙型流感病毒呈陽性反應，已將3人送院隔離及接受新型冠狀病毒測試，其餘27名員工大部分是咳嗽及喉嚨痛。他說因多名船員曾有病徵，為審慎起見，會根據之後取得樣本的報告和流行病學調查所得結果去決定有何進一步的衛生檢疫措施，「不排除將整艘船做一個檢疫的情况」。

數名乘客昨晚稱仍未接受衛生檢疫。一行6人乘郵輪到台灣旅遊的劉先生稱，他與兄長及父母皆有糖尿病與高血壓，本身預備約4日藥，擔憂藥物不夠。他說其母情况較嚴重，若無藥物或會暈倒，另憂無衣物更換。他冀政府盡快交代乘客需否隔離。

明報記者

（武漢肺炎）