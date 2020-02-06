隔離令先訂立後審議 立會停擺不阻生效

一直生效 除非立會修訂廢除

相關附屬法例刊憲後，除非經立法會修訂或廢除，否則會一直生效（見表）。

民建聯立法會議員周浩鼎表示，原本立法會在下周三有大會，但現時因為疫情肆虐，未知立法會停擺到何時，故未知該附屬法例何時才能交立法會省覽，及完成審議程序。不過，他稱由於附屬法例在刊憲後就會即時生效，故即使立法會停擺，和未能經內會成立小組委員會研究，亦不會阻止附屬法例生效。

附屬法例交到立法會省覽後，立法會有28日修訂期限。周浩鼎稱，過去民建聯亦曾就附屬法例提出修訂，但由於政府昨日未有公布附屬法例內容，要待有內容後，再決定是否提出修訂。

黃碧雲盼盡快開會 視乎內容或提修訂

民主黨黃碧雲表示，希望立法會盡快開會，討論疫情相關事宜。至於該黨會否提出修訂，她稱現時政府說法似乎是物流運輸不受影響，但具體的法例內容未有，她會視乎內容再看有否需要修訂。

政府引用同一條例將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」（即武漢肺炎）納入《預防及控制疾病條例》附表，列為須呈報的傳染病，並在1月8日刊憲生效。該附屬法例已在1月15日提交立法會省覽，目前仍在28日的修訂期限當中，議員作出修訂的期限為2月12日的立法會會議。由於內會未能選出主席而停擺，故上述附屬法例亦未成立小組委員會研究。

（武漢肺炎）