林鄭為口罩論致歉 記招半數官員有戴

醫局稱未獲CSI 林鄭：懲教產量不高

昨日記者問到官員戴口罩準則為何時，林鄭月娥說，世衛指引列明不適時要戴口罩，對有同事不適感難過（sorry）；亦有可能他們經常在醫療場合（health setting）中有工作需要佩戴口罩。至於醫管局稱沒取用過懲教署生產的口罩（CSI口罩），林太說懲教署產量仍不高，過去的口罩是供應有關部門，小部分供應非政府組織。被問會否向市民派口罩，她稱政府關心長者、弱勢社群，及安老院舍照顧者需要，鼓勵慈善機構捐助。

商務及經濟發展局長邱騰華說，前線醫護及衛生署人員對口罩等的需求以10倍計增加，「採購到一定會先給醫護」；政府接觸商界、進口及零售商，如貨品在內地過關時有問題，海關可協助。

醫學會料兩周內400私醫無罩或關門

香港醫學會會長何仲平昨日接受港台節目《千禧年代》訪問時稱，政府早前向私家醫生提供3萬個口罩已到貨，已登記需要購買的會員有700人，將抽籤分配。醫學會副會長鄭志文說，1盒口罩只可使用約10日，政府在口罩供應上沒有任何統籌和協調，私家醫生亦難從私人市場找到穩定供應，估計未來兩星期會有約400名醫生沒有口罩使用，或要關門。

（武漢肺炎）