擴封關後來港者跌 深圳灣入境內地客增半

首日總入境人次79％為港人

入境處資料顯示，2月3日本港入境總人次13.1萬；至4日擴大封關後，入境總人次減至6.98萬，其中本港居民佔5.48萬人次，較之前一日減逾五成，內地訪客亦減至9511人，減幅約29%。

不過，若只計深圳灣口岸，入境人次則由2月3日的10,659人次，增至4日的22,409人次，增幅逾1倍，當中內地訪客由1871增至2771人次。若一併計算兩日出入境總人次，則由本月3日的18,859人次，增至4日的40,787人次，增幅1.16倍。

區議員稱鄰近南山區 確診者多

屯門（三聖）區議員巫堃泰說，當政府關閉羅湖、落馬洲等口岸後，自然令出入境人流集中在深圳灣，指深圳鄰近深圳灣口岸的南山區，是深圳市最多確診病例的社區，重申政府需立即全面封關。截至2月5日深圳市有291宗確診。

（武漢肺炎）