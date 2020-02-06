憂無工開 擬留內地 兩邊走港人徬徨

友傳信息始悉新措施 趕回港了解

強制隔離14日的消息公布後，本報記者昨日未見有太多人從深圳灣口岸進入香港。50多歲的陳先生是維修技工，在港接散工餬口，妻子及兩名尚在求學的兒子則居於內地，因內地生活水平較低，他兩地兩邊走。陳先生指內地資訊較封閉，昨日靠朋友傳來信息通知有關措施，立即趕回港了解情况。他說，現時尚未決定如何應對新措施，並擔心從內地回港需要隔離便無法工作。

何先生在內地酒店工作，在香港及東莞均有住處，經常中港兩邊走開會，昨晚下班後返回香港。他說，今天在香港開會後打算再北上，他比較喜歡留在內地生活，認為內地制度比香港好，亦不擔心內地疫情。他認為，現時內地的酒店均已關閉，平日在內地都是開會，工作少與人接觸，自己會注意身體及飲食。至於一旦返港要隔離14日，他亦認為問題不大，「公司照有糧出」。

在深圳工作、香港居住的周先生說，會先了解新措施詳情，看看某些行業會否有豁免，他考慮或先留在內地，暫不回港，之後再作打算。

（武漢肺炎）