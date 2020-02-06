內地入境隔離兩周 2‧8生效兩日空窗 專家議員指措施兩漏洞

有專家和立法會議員指措施至少有兩漏洞，包括這兩天「空窗期」內地來港者可在社區隨意走動，以及來自疫情嚴重地區的人仍能來港醫病。

兩周內曾到內地者同受限

被問到會否憂慮內地人趁法例實施前湧入香港，特首林鄭月娥表示，近日減少口岸後，都有人擔心使用其他口岸的人會否湧到同一口岸，但前日人次都無明顯增加。林太強調，現時有八成由內地抵港的人都是香港人；又說要有效減低社區傳播，須加大力度減少社會接觸，呼籲市民取消社交活動和避免去人多場所等。

非即時生效：讓跨境家庭僱員安排

對於新措施為何在公布後兩日半才生效，勞工及福利局長羅致光解釋稱，要留時間讓跨境家庭和跨境工作的人作適當安排，局方和社署可協助有需要的跨境僱員和家庭。政府表明，會豁免從事有關貨運行業和工作而需來往兩地的人，毋須接受強制檢疫，故貨物仍可如常入境，食物、日用品供應不受影響。

豁免貨運業者 食品供應不受影響

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為措施等同「全面封關」，但質疑措施有漏洞，指在空窗期，從內地來港者若任意在社區走動，「情况不可接受」；亦擔心將有懷疑個案會「講大話」，拒透露旅遊史。他說，政府應詳細交代違反強制隔離的懲罰。

何栢良：空窗亂走難接受 促交代罰則

涂謹申：染疫內地人仍能來港醫病

實政圓桌立法會議員田北辰質疑新措施「留條尾巴」，憂慮會有來自疫情嚴重地區的人特意來港隔離，接受治療，批評政府「做又做唔晒」，指應果斷限制外地及內地人從內地入境。民主黨立法會議員涂謹申亦稱，新措施不等於全面封關，指懷疑自己染病的內地人仍能來港醫病。醫管局員工陣線也質疑旅客會「衝關」，決定今日繼續罷工。

政府督導委員會暨指揮中心專家顧問、中大防治傳染病研究中心主任許樹昌認為，空窗期不會令外地人湧港，指現時入境香港的人主要是跨境工作和跨境家庭人士。他稱本港無足夠隔離設施，料政府會為外地人安排地方隔離，港人就要家居隔離。他建議港府可參考韓國2015年應對中東呼吸綜合症爆發的隔離措施，透過定位系統、警方協助、打電話和電子監察等方式確保有關人等是在家居隔離。

消息：入境港人可家居隔離

「不排除靠自我約束」

政府消息人士說，若入境的是香港人，可家居隔離；入境者是非港人，若他已預訂酒店，可在酒店房隔離檢疫，若無居所則由政府安排入隔離營。至於如何確保他們遵從隔離令，要視乎接受隔離的人數，若人數少而電子手環足夠，便可應用；但人數太多，不排除靠自我約束，當局抽樣突擊檢查。

目前在14天內曾到過湖北省的香港居民，須家居隔離，並要帶上電子追蹤手環。違反家居檢疫規例的人，最高可被監禁6個月及罰款5000元。根據衛生防護中心數字，現時逾60個案正接受14天家居檢疫。政府周一表示，目前已生產500個電子手環，未來兩周可再增加1000個。

消息人息解釋，政府早於周二聽取專家意見後，認為有需要實施這類似變相封關的措施。他形容昨公布的措施「規模」很大，等於連續14天「10號風球」，形容政府是「放手一博」。

明報記者

（武漢肺炎）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676